Datos Paula: tres emprendedoras chilenas que colaboran con ilustradores alrededor del mundo

1. Las láminas adhesivas de Tienda Pasquín

Flexibilizar la decoración y democratizar el arte. Ese era el objetivo de la diseñadora gráfica Natalia Ubilla cuando creó la tienda Pasquín en 2020, donde desarrollan adhesivos deco murales de alta calidad, que se pegan y despegan fácilmente, pudiendo reutilizarlos. “Hay personas que no tienen los recursos para embellecer los espacios donde habitan, o están de paso en un lugar y no pueden dañar las paredes y superficies”, explica Natalia, quien previamente había trabajado en diseño editorial y en empresas retail de decoración, experiencia que fue muy útil para conocer y testear lo que hay en el mercado. “La decoración adhesiva existía, pero era fome, no había un trabajo profundo de arte gráfico. Pensé que si se fusionaban ambas, cosas se podía crear algo súper interesante”, dice. Estas piezas están hechas con un adhesivo reutilizable e impresas con la técnica Fine Art, que utiliza tintas de alta calidad, fotográficas y pigmentadas. “Nos preocupamos mucho de la calidad porque nuestra propuesta apunta al comercio responsable. No queremos hacer productos que sean desechables, sino de alta calidad para que tengan una larga vida útil y sean reutilizables”.

Al crear Pasquín, Natalia también tenía la idea de ser una vitrina de arte latinoamericano, sobre todo de artistas mujeres, y lograr un portafolio amplio de imágenes que permita tener pocas copias por diseño. Estas incluyen restauraciones de obras clásicas, piezas libres de derechos, cartelería y colaboraciones con destacados artistas nacionales e internacionales, como la artista mexicana Sandra Ramírez, la chilena Catalina Cartagena y el muralista alemán Romoko. La más reciente de sus alianzas es con la reconocida ilustradora y viñetista española Flavita Banana, quien tiene tres obras a la venta en Pasquín. “La contacté porque soy su fan, la sigo desde hace muchos años por las viñetas que publica en El País. Mi sueño era llegar a colaborar con una artista como ella”, cuenta Natalia.

Galería Drugstore, Av. Providencia 2124. De lunes a sábado de 10 a 20 hrs.

MUT, Av. Apoquindo 2770. De lunes a domingo de 10 a 20 hrs.

Envíos a todo Chile en www.tiendapasquin.cl

2. Los textiles versátiles de The BaiTay

Suyin Tay, chilena radicada en Grecia, es ingeniera comercial de profesión, pero siempre sintió fascinación por la decoración y el diseño. Fue después de un viaje a India, en el que descubrió los textiles, que se decidió a emprender con The BaiTay, con la experiencia que había adquirido trabajando como mánager marketing de Asia y Oceanía en una empresa de importación y exportación. La tienda nació en 2016 y en 2020 comenzaron las colaboraciones con distintas ilustradoras chilenas, como Josefina Jiménez, María José Espinoza y Catalina Cumsille, para luego abrirse a artistas de otros países, como Little Calpurnia, de Colombia. Pronto tendrán novedades de una alianza con una artista francesa y otra argentina.

En su catálogo tienen diversas colecciones, donde ofrecen cojines, mantas, alfombras y textiles, algunos impresos en algodón de alta calidad, otros bordados o tejidos. Las artistas colaboradoras hacen el diseño de la pieza y estas se replican a pequeña escala (máximo 100 unidades) en las fábricas de BaiTay, ubicadas en China e India.

Algo que destaca de la tienda es su versatilidad: no solo porque al tener colaboraciones con varias artistas se aprecian distintos colores y técnicas, sino también porque las piezas que diseñan pueden ser utilizadas a gusto de cada persona. “Un textil se puede usar como manta, piecera de cama, sobre un sillón, colgado como cuadro, como alfombra”, explica Suyin. Y agrega: “Tenemos puntos de venta en España, Grecia y pronto en Francia. Sin decir que es una marca chilena, ha llamado mucho la atención por los colores y diseños y las personas lo perciben como algo muy latino. Es bonito, porque esto no nació con el propósito de poner la bandera de Latinoamérica, pero lo comparo ahora con la colección que viene con la artista francesa y, claro, es otro estilo”.

Envíos a todo Chile en www.thebaitay.cl

3. Rita Lira: pijamas inspirados en la naturaleza

El 2020 será un año que todos recordaremos por la llegada de la pandemia y por los largos días que pasamos dentro de la casa, sin poder salir. Fue eso lo que impulsó a la ingeniera comercial Camila Lira a emprender con una tienda de pijamas cómodos pero atractivos a la vez, que llamó Rita Lira. “La idea es que se puedan usar no solo para dormir o estar en la casa, sino también para salir a comprar el pan, por ejemplo”, explica Camila, quien tiene experiencia trabajando en retail. “Mis trabajos pasados me sirvieron para aprender respecto a las tendencias, a cómo se maneja una marca y cómo son las telas y las terminaciones de los productos”, dice.

Una característica de sus pijamas es que todos son con estampados inspirados en la naturaleza, con ilustraciones de artistas de diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Colombia, Brasil y Chile. Algunas de ellas son la brasileña Isabela Certain, la argentina Milagros Pacheco y las chilenas Jo Jiménez, Elena Ho y Holly Jolley. “Luego de que los ilustradores hacen su estampado, cada uno con diferentes técnicas como acuarela o acrílico, lo entregan de manera digital y nosotros lo estampamos con una técnica que permite que los colores se vean muy nítidos y se perciban todos los detalles de las pinceladas”, explica Camila. La tela en la que se fabrican estos pijamas es viscosa proveniente de la India, una fibra textil suave, ligera y agradable al tacto. Para la próxima colección, se está preparando una colaboración con la ilustradora Carmen Aguirre (Carmen Ilustra) y la idea es ampliar la oferta a otras prendas de vestir, como blusas y vestidos estampados.

Casa Domínicos, Av. La Plaza 651, Las Condes. Lunes a viernes de 10:30 a 19:30 hrs. y sábado de 11:00 a 17:00 hrs.

Casa Lusca, Luis Carrera 1796, Vitacura. Lunes a viernes de 10 a 19 hrs. y sábado de 10 a 16 hrs.

Envíos a todo Chile en www.ritalira.com