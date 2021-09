Paula 1097. Sábado 9 de Junio de 2012.

Basado en el entrenamiento que practican los futbolistas, este sistema hace sudar la gota gorda a punta de sentadillas, flexiones y tiros al arco. La periodista Bárbara Riedemann probó una clase y aquí está su testimonio.

"De buzo y zapatillas llegué a la cancha de pasto sintético del colegio Institución Teresiana donde el entrenador Daniel Darras realiza este sistema basado en la preparación que hacen los futbolistas profesionales. En un lado, los hombres, en otro, siete mujeres de entre 19 y 35 años dispuestas a sudar pese a la baja temperatura. Sin mucho ánimo, sobre todo porque jamás he chuteado una pelota de fútbol, escuché a Darras decir "prepárense que viene duro". Y a mí, que prefiero tomar un taxi antes que caminar dos cuadras, me dio terror. Pero me acordé del torso tonificado de Alexis Sánchez y me lancé al entrenamiento. Después de un trote para calentar y una serie de elongaciones se vino heavy: correr esquivando obstáculos, sentadillas, flexiones de brazos con elásticos de resistencia, abdominales, más sentadillas. Recién la mitad de la clase y estaba muerta. Los próximos treinta minutos fueron de ejercicios grupales con pelota: chutear, correr, volver a chutear. La clase terminó con elongaciones y yo, con el corazón agitado había cumplido la meta, aunque con una conclusión inalterable: prefiero admirar los músculos ajenos que hacer el esfuerzo de tener los propios. El futbolit es para valientes".

Creado en 2011 por el futbolista amateur Daniel Darras, este sistema de entrenamiento tiene como objetivo potenciar la velocidad, la resistencia, la agilidad y la coordinación de futbolistas aficionados y de quienes deseen mantenerse en forma. “Es una clase dinámica, donde cada deportista trabaja según su propia intensidad y resistencia”, explica. Las clases dirigidas a mujeres son los martes y jueves, de 20 a 21 hrs. El valor mensual es de $ 28.000 (ocho clases), con una evaluación física y médica incluida. En la cancha de fútbol del colegio Institución Teresiana. Isabel la Católica 7445, cel 8818 8195, www.futbolfit.cl