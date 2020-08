Jenny Mustard, cultora del neo minimal

Paula 1208. Especial Moda, sábado 10 de septiembre de 2016.

Como referente del minimalismo post 90, el neo minimalismo del siglo XXI, comenzó en 2010 en Suecia, cuando estudiaba etología y trabajaba en una organización de derechos animales. Junto a David Mustard, su pareja y socio hasta hoy, decidieron dejar su país para instalarse en Londres, donde Jenny cambió de rumbo y comenzó a trabajar en moda. Primero fue vendedora en una tienda de Urban Outfitters para luego transformarse poco a poco en una fashion blogger hasta que en 2011 juntos lanzaron el sitio web Mind the Mustard, en el que vendían, fieles a sus ideales animalistas, ropa vegana y vintage.

El sitio fue un éxito y el interés comenzó a recaer especialmente en ella que, además de ejercer como directora de contenidos, modelaba las prendas a la venta. En 2013 la dupla regresó a Estocolmo y, tras intentar sin buenos resultados diseñar su propia línea de ropa, Jenny abrió una cuenta de Instagram (@jennymustard) para compartir fotos de su look, espacios y preparaciones en la cocina. Un año después lanzó su canal de Youtube (con su nombre) y, finalmente, su blog, todas plataformas que maneja desde Berlín, donde reside actualmente, y donde además de moda, aborda temas de diseño de muebles e interiores, dieta vegana y estilo de vida minimalista.

Viajar liviano

Buscando referencias estéticas para definir el estilo que tendría su blog, Jenny Mustard se cruzó por primera vez con el término minimalismo. Hasta entonces, como ha contado, para ella la palabra pertenecía solo al mundo del diseño y la arquitectura, pero investigando descubrió que existía lo que el intelectual estadounidense Andrew Solomon bien podría calificarse como la "cultural minimalista". Un estilo de vida, o tribu, a la que pertenecía. No solo por su consumo consciente, sino también por su total desafección por acumular objetos de todo tipo, impulsado por el desapego e interés de, cada cierto tiempo, hacer una maleta y cambiar de ciudad.

La sueca se dedica exclusivamente a crear contenidos para publicar en su blog, Instagram y canal de Youtube, trabajo que comparte con su pareja, editor y relacionador público.

En su imagen sí ha habido una evolución. Después de transitar unos años cerca del grunge, Mustard ha armado un guardarropa que es la perfecta extensión de su casa y sistema de alimentación: solo usa negro, blanco y algunos pocos colores neutros que complementa con su pelo corto y muy rubio y un maquillaje que define como "simple, pero dramático". Es cultora de la doble función de algunas prendas, como un suéter que un día cualquiera usa como turbante, y declara que la pretensión de "vestir bien" es un absurdo, "pues en el vestir no deben existir reglas". El veganismo, entonces, que podría ser visto como un mandato, es para ella una opción que la lleva naturalmente a vestir exclusivamente prendas de marcas sustentables y sin materia prima animal, como los zapatos Vagabond (vagabond.com) y la ropa de Philomena Zanetti (philomenazanetti.com).

El estilo de vida que difunde, también alcanza temas controversiales, como su opción de no tener hijos, debido a que "el planeta está ya suficientemente poblado y contaminado", declaraciones que le han significado no pocas críticas y la obligación de tener que explicar que esa ha sido su opción y que "no pretende bajo ninguna circunstancia convencer a alguien de seguir mi camino. Creo firmemente en el lema 'tu cuerpo, tus reglas'".

Hace poco los Mustard se instalaron en un nuevo departamento y han compartido con sus seguidores fotos y videos de los detalles de este nuevo espacio con aires de diseño escandinavo. El blanco y la madera natural destacan entre los pocos muebles que han escogido.

Su libro de recetas

Quiso hacerse vegetariana a los 11 años, pero dado que sus padres no la dejaron, tuvo que esperar hasta los 19, edad en que se hizo vegana. En sus redes comparte recetas, videos con doctores que argumentan sobre este estilo de alimentación y datos de vida saludable. Sus platos perfectamente fotografiados también han generado interés y en 2015 lanzó el libro New Vegan (actualmente solo disponible en sueco) con cerca de 100 recetas veganas libres de gluten y 20 códigos QR que conectan algunas de sus recetas con sus videos explicativos. Además del contenido que comparte con sus seguidores, colabora con varias publicaciones del circuito, entre ellas la revista Vegan Good Life (vegan-good-life.com).