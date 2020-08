La polémica del verde

Paula 1217. Sábado 14 de enero de 2017.

Hace 16 años ya Pantone, compañía estadounidense fundada en 1963, a través de su Instituto del Color, comenzó a definir públicamente lo que llama "el color del año", aquel que a juicio de sus profesionales representa el clima cultural reinante en el mundo. Desde mucho antes, la división viene suministrando información a otras empresas para que tomen determinaciones sobre el color de sus marcas y productos. Pero los anuncios anuales han ido adquiriendo más y más relevancia, ejerciendo influencia en todas las industrias: moda, decoración de interiores, comida, autos, tecnología, etc. A través de un proceso que dura en promedio 9 meses, y que tiene mucho de intuitivo y subjetivo, los especialistas de la compañía investigan variados terrenos para identificar la preponderancia del uso de algún color, teniendo en cuenta movimientos sociales y económicos, el cine y las artes plásticas, entre muchos otros.

El segundo paso consiste en la definición de un color Pantone exacto y el desarrollo de la historia y aspectos sicológicos que le dan soporte conceptual a la elección. El Tangarine Tango (17-1463), de 2012, fue elegido, en palabras de Carola Seybold, directora de Pantone Europa, debido a que "Estados Unidos estaba en recesión y la gente necesitaba ánimo e impulso", según comentó en su momento en el Huffington Post.

Un verde del recuerdo reeditado por estos días: en 2008 la revista Times elevó el vestido que usó Keira Knightley en Expiación (2007, Joe Wright) a la categoría de "El mejor vestido del cine." Trabajo de la diseñadora Jacqueline Durran.

Para 2017, la directora ejecutiva de Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, anunció el verde 15-0343 como un tono-promesa de una vida mejor. "Greenery irrumpe para darnos la tranquilidad que anhelamos en medio de un tumultuoso ambiente social y político. Satisfaciendo nuestro creciente deseo de rejuvenecer y revitalizar, simboliza la reconexión que buscamos con la naturaleza", dijo.

¿Puede un color darle tranquilidad al mundo? ¿No es esta una elección facilista considerando que el movimiento "green" no tiene nada de nuevo? Las opiniones a favor y en contra no han parado. Haley Nahman, del blog www.manrepeller.com, tildó al Greenery como un "castigo para los ojos". El sitio fashionista.com se pregunta si detrás de esta determinación está la legalización de la marihuana en Estados Unidos o si se trata de un homenaje a la Rana René. The New York Times, en tanto, publicó con ironía que si este verde no era convincente, solo quedaba asumir que "las semillas ya han sido plantadas, el color crecerá en ti".

Mientras se discute, la industria actúa: Gucci, Balenciaga y Michael Kors ya lanzaron todo tipo de productos verdes e incluso Airbnb está colaborando con Pantone para ofrecerles a sus usuarios una experiencia “verde” en algunas de sus propiedades.