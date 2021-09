La visita de Diane Pernet y Robb Young a Chile

En Ropero Paula

Durante la noche inaugural los invitados recorrieron uno a uno los stands de los expositores, conociendo sus diferentes propuestas. Cautivados quedaron por el surtido despliegue de diseños confeccionados con materias primas autóctonas como los tejidos de alpaca y lanas rústicas, así como también con el uso del cobre en orfebrería. "La fusión de lo rústico con lo actual es una propuesta muy llamativa", enfatizó Diane Pernet. Para Robb Young "Chile lo tiene todo: materias primas de gran calidad y talento joven para dar espacio a la creatividad. No por usar materiales rústicos los diseños tienen que serlo y se nota que aquí hay mucho espacio para innovar y crecer. Le veo un gran futuro al mercado nacional".

Esa misma fusión entre lo tradicional y lo moderno fue la que se vio en el desfile inaugural de Ropero Paula, del cual aclamaron la puesta en escena. "El despliegue estético del desfile en sí fue cautivador. Más que dar cuenta de una tendencia, se daba cuenta de un discurso cultural que estuvo muy bien logrado al situar el talento de Gepe en medio de la pasarela, mientras las modelos –excelentemente bien maquilladas y peinadas- lucían bellos ponchos –típicos de las culturas ancestrales- combinados con accesorios actuales", opinó Pernet, quien concluyó: "Ropero Paula ha sido una gran esfuerzo del equipo organizador para generar una valiosa instancia que pone en vitrina lo más selecto del diseño independiente. Ha sido una oportunidad única para que los artistas tengan una conexión directa con los consumidores, quienes son los que al final validan las creaciones que allí se vieron. Ojalá hayan muchas más versiones de Ropero Paula y que se posicione como uno de los eventos más importantes de la moda chilena". (Aquí lo que Pernet escribió de Ropero Paula en A Shaded View on Fashion).

Además de ver los stands, los invitados disfrutaron de la música. Una grata sorpresa se llevaron cuando la cantautora nacional, Colombina Parra, cantó en exclusiva para ellos algunos temas de su último disco Flores como gatos. "Es una artista tremendamente talentosa. Tiene un gran estilo y si tuviera el presupuesto necesario, la invitaría a París a musicalizar mi festival de cine", dice Diane. (Aquí lo que Pernet escribió de Colombina Parra).

Conociendo Chile

El miércoles 25 de mayo, Diane Pernet, creadora del blog de culto sobre moda y estilo, A Shaded View on Fashion, arribó al país expectante por conocer las tendencias de moda del mercado nacional. Uno de sus mayores intereses era recorrer el Museo de la Moda, proyecto que reúne prendas de grandes diseñadores a nivel mundial y del cual Diane ya estaba enterada. "En París, leí una interesante entrevista a Jorge Yarur Bascuñán, quien ha hecho una loable labor por recopilar y conservar lo más representativo de la moda", dice. Fue así que Ropero Paula organizó un exclusivo tour por sus instalaciones y un posterior cóctel de bienvenida para recibir su visita y compartir con el equipo organizador del evento. "Me ha fascinado la prolijidad con que se conservan las más emblemáticas piezas de la industria de la moda. Es como estar en un hospital de la ropa, un verdadero paseo por la historia y fiel reflejo de los cambios sociales y políticos de ella", comenta. Al instante Diane posteó en su blog –que cuenta con más de 300 mil visitas mensuales- algunas imágenes de su recorrido y no dejó de recomendarlo a sus seguidores: "Si alguna vez van a Chile, ésta es una visita obligatoria". (Aquí y aquí lo que escribió Diane de El Museo de la Moda).

Pero no sólo la moda despiertó el interés de su ojo experto. En Santiago, quedó impresionada con la arquitectura y exhibiciones de la galería de arte de Patricia Ready, con la muestra de arte religioso del Museo de Bellas Artes, y con el entorno del barrio Lastarria, donde visitó tiendas y conoció Plop, una galería especializada en cómics ubicada en calle Merced. (Aquí lo que escribió Diane Pernet sobre la galería de arte de Patricia Ready, aquí su post del Museo de Bellas Artes, aquí lo de la galería Plop y aquí sobre el barrio Lastarria).

El jueves 26, el consultor de moda y amigo de Diane, Robb Young, llegó desde Londres para unirse a las actividades preparadas por Ropero Paula. Para conocer de cerca el trabajo de artesanos, visitaron la tienda Artesanías de Chile, del Centro Cultural Palacio La Moneda. Allí, aprendieron sobre las materias primas –tejidos de alpaca y oveja, mimbre, cobre y crin de caballo- con las que se confeccionan mantas, ponchos, joyas, vasijas y artículos de decoración. También en el centro, e interesados por la historia de Latinoamérica, visitaron el Museo de Arte Precolombino. Otros destinos en la ciudad fueron Alonso de Córdova, barrio El Golf y Nueva Costanera. (Aquí el post de Diane Pernet sobre el Centro Cultural Palacio La Moneda y aquí sobre el Museo de Arte Precolombino).

Su interés por Chile siguió en el patrimonial Valparaíso, donde conocieron las principales plazas y miradores de la ciudad, tomaron ascensores y disfrutaron de la vista de sus cerros y del arte callejero desplegado en las murallas de la ciudad, paseo que también fue destacado por Diane en su blog. (Aquí la mirada de Pernet de Valparaíso y aquí su gran favorito de puerto).