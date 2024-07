Mujeres que Impactan, María Angélica Briones: “El impacto es mostrar que sí se puede”

Desde temprana edad que a María Angélica (40) le hacían ruido las inequidades sociales que observaba en su entorno y decidió estudiar trabajo social en la Academia de Humanismo Cristiano con el fin de catalizar un cambio significativo.

Se convirtió en dirigente estudiantil, lo que acrecentó aún más esa tremenda “curiosidad social” que la caracterizaba: “Esa sensación de injusticia, me hizo reflexionar. Si yo creo que hay algo que no está bien, hay que intervenir. Si uno reclama debe ser parte de la solución”.

Desde pequeña, vivió en barrios vulnerables, donde a pesar de no contar con una gran cantidad de recursos económicos, tenía una red de apoyo que significaba un privilegio. Algo inusual en su entorno. “Me tocó vivir mucho con personas de mi edad que no estudiaban no porque no podían, sino porque no era una prioridad para ellos ni su familia, entonces me siento una persona super privilegiada en ese sentido”.

Con el pasar de los años, comenzó a trabajar en el Servicio Nacional de Menores (Sename), en proyectos de intervención con niños, niñas y adolescentes a quienes habían vulnerado sus derechos o habían infringido la ley. Fue el catalizador que la impulsó a tomar acción para promover cambios y defenderlos con determinación.

La cueva

Cambiar la realidad de los niños en el entorno del Barrio Franklin -vecindario al que María Angélica pertenece desde los 6 años- fue el punto de partida que se concretó cuando encontraron un lugar abandonado, que decidieron reactivar y recuperar para la comunidad, logrando que volviera a llenarse de vida a través del deporte.

En sus primeras etapas, el proyecto conocido como “Club Deportivo Cuevas”, se dedicaba exclusivamente a proporcionar a niños y adolescentes la oportunidad de practicar una actividad que anteriormente les resultaba inimaginable: saltar en bicicleta sobre rampas, un éxito rotundo que se veía en las caras llenas de risas y alboroto de los niños y adolescentes mientras pedaleaban con entusiasmo para realizar saltos que los llevaban a explorar una experiencia completamente nueva y emocionante.

El proyecto fue evolucionando hasta convertirse en “La Cueva Hiphop Barrio Franklin”, un espacio en el que todas las personas que buscan expresarse libremente son bienvenidas y en el que convergen los diferentes ámbitos de la cultura urbana que existen desde Arica a Punta Arenas, e incluso cuentan con el apoyo de crews internacionales para visibilizar su trabajo y obtener donaciones.

Talleres de rap, muralismo, eventos conmemorativos y festivales dirigidos a niños y adolescentes de diversas edades son algunas de las actividades que realizan, todas llenas de diversión y con mucho contenido relevante sobre temas sociales, de manera simple y entretenida.

La trabajadora social comenta que actualmente su rol es “super articulador”: “Hacemos las conexiones para que las personas se conozcan, confíen y empiecen a hacer cosas en conjunto, porque a veces dicen ‘tengo esta idea, pero estoy sola’, pero después dices ‘conozco a esta persona y también lo hace, te lo presento’, y se hacen las conexiones. Es muy lindo formar tejido social”.

Hoy en día “La Cueva Hiphop Barrio Franklin”, es reconocida tanto por el barrio como por otras organizaciones por su aporte a la gestión y articulación del barrio, convirtiéndose en un referente comunitario de iniciativas.

El impulso para crecer

María Angélica trabaja por la causa de desarrollo territorial con el objetivo de aportar y mejorar la calidad de vida de la comunidad que la rodea.

En el año 2013 ganó el Premio Mujer Impacta donde pasó a ser parte de una red de emprendedoras sociales que trabajan como agentes de cambio en Chile. Gracias a las herramientas que le brindó la Fundación Mujer Impacta, le ha sido posible continuar con el desarrollo de su iniciativa social. “El reconocimiento nos ayudó en visibilidad en su momento con reportajes de medios de televisión, entrevistas en radio, también cursos y talleres que nos da pie para beneficiar a más personas de la comunidad y mejorar en ámbitos que eran deficientes”.

Proyectando nuevos logros

Tanto dificultades como premios han sido fundamentales para desarrollar esta iniciativa social, y para María Angélica aún es necesario seguir trabajando en el foco:

“El consejo es cuestionarse dónde está uno, si estás en una situación de necesitar ayuda o de ofrecerla. Creo que cuestionarse eso es un muy buen punto de partida para empezar a generar los cambios en la causa por la que luchamos”.

Actualmente María Angélica está resolviendo temas de espacio. Existe un proyecto inmobiliario donde se encuentra ubicada “La Cueva Hiphop Barrio Franklin” lo que implicaría tener que reubicar el espacio: “Nuestro plan a futuro para fortalecer la cueva, lograr que no nos quiten el espacio y hacer lo posible para que este espacio tan bonito, siga en el mismo lugar”, y agrega: “Si no logramos quedarnos, buscaremos un nuevo lugar y comenzaremos de nuevo”.