No se lo digas a: personas en duelo

“Ahora tienes un angelito/cuidador en el cielo”. “Los dolientes pueden llegar a entender o consolarse con esta frase como parte de la conformidad cuando se ha avanzado en la resignificación del vínculo, pero es una frase muy desafortunada en un comienzo”, dice Magdalena. “Porque al angelito (o cuidador) no lo veo, no lo abrazo, no lo cuido. Finalmente, el impacto que genera la pérdida se debe a que no quiero cambios en mi vida, sensación que se presenta especialmente en un comienzo del duelo.”