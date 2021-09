Organizar el 2011

Dos softwares para planificar el año

Trackingo.com: desde Internet, sin tener que bajarlo al computador, permite controlar y dar seguimiento a tareas cotidianas. Luego de registrarse se ingresan los datos a la planilla: desde el consumo diario de calorías hasta los gastos de supermercado. Tiene gráficos que muestran evoluciones y estadísticas.

Splendidbacon.com: para ordenamientos personales y también para quienes manejan pequeñas empresas, por sus herramientas que permiten aprovechar al máximo el tiempo: informa la situación de los proyectos ingresados y tiene una cuenta regresiva que alerta los plazos de cumplimiento de tareas.

Mi planilla Excel

Por Pilar Navarrete

Cuando me fui de la casa de mis papás aprendí a cotalazos cuánto cuesta la vida: no pasaron ni dos meses cuando, al llegar el día 10, no me quedaba ni un peso tras pagar arriendo y cuentas. Decidida a apretarme el cinturón y seguir, religiosamente, una estricta dieta presupuestaria, creé una planilla excel con un detalle exhaustivo del presupuesto mensual. Tomé como base una que encontré en google buscando por "presupuesto + excel" y la ajusté a mi medida. Con ella ahora controlo los gastos inevitables –arriendo, gastos comunes, celular, agua, luz, gas–, los manejables como comida y bencina (para los que definí cierta cantidad de plata), las deudas por pagar y los gastos hormiga. Y si bien todavía no ahorro, por lo menos tengo claro cuándo podré empezar a hacerlo".

Consejos de Soledad Ovando

Elegida Ejecutiva del Año 2010 por Mujeres Empresarias y revista Capital, la gerenta general de BancoEstado Microempresas, jamás empieza un año sin:

-Definir un plan de acción: "hay que tener claros los objetivos que se quieren lograr en el año: desde invertir en una nueva máquina a obtener más ingresos".

-Ordenar los gastos: “tener conciencia de los ingresos y los gastos a través de una planilla excel o en word permite evaluar cuáles se pueden evitar para tener dinero extra para otras cosas”.