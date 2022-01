8 podcast sobre emprendimiento y el mundo de las startups

How I Built This with Guy Raz

Sitio | Spotify

Este programa de NPR (la radio pública estadounidense) es de los podcast del ámbito empresarial más famosos en el mundo anglosajón. Conducido por el periodista Guy Raz, está orientado a contar las historias detrás de las empresas más icónicas de esta era.

“Me encanta”, dice Tadashi Takaoka, gerente general de la plataforma de innovación Socialab. “Lleva a emprendedores súper bacanes como los fundadores de Airbnb o la revista Vice y cuenta su historia sin adornos. Es brutal como muestra los tiempos duros y cómo fueron sorteando los obstáculos hasta llegar a ser gigantes”.

“Me sorprende mucho la crudeza con la que se cuentan las historias. Es como escuchar a tu vecino contándote algo de su fin de semana. Pero en este caso son historias de cómo casi quiebran, de cómo nadie los tomaba en cuenta o los miles de “no” que recibieron. Cumple una doble función, sobre todo si estás emprendiendo: entender que nada es un éxito de la noche a la mañana y sentirte bien con los malos ratos que uno pasa emprendiendo. Incluso te hace sentir que vas por buen camino. Es increíble el nivel de soltura con que cuentan sus temas. Recuerdo que me impactó como Suroosh Alvi, fundador de Vice, contaba que antes de tener éxito era adicto a la heroína. No es algo que se hable a la ligera. Y sienta el precedente de la libertad con la que los invitados hablan con Guy Raz. Es tremendo aporte desde la realidad de construir un monstruo de empresa que parte tan pequeño”.

The Tim Ferris Show

Sitio | Spotify

Tim Ferris es emprendedor, autor de bestsellers como “La Semana Laboral De 4 Horas” y también uno de los podcasters más exitosos del planeta. En su podcast “The Tim Ferris Show” aborda cuestiones de emprendimiento, tiene invitados estrellas que van desde CEOs hasta actores de Hollywood y también dedica capítulos a temas de estilo de vida.

“Es uno de mis favoritos porque toca temas poco populares pero muy relevantes y los desarrolla en profundidad”, dice Paulo Colonnello, de Capitalizarme.com. “Como el capítulo con Balaji Srinivasan de más de tres horas donde ven todas las aristas de las finanzas descentralizadas (DeFi) en la economía y política global o el de Sheila Heen sobre el proyecto de negociación de Harvard. Ferris es un renacentista que mezcla temas con curiosidad y no se queda tranquilo con respuestas superficiales. Excelente complemento a su blog y sus libros”.

Masters of Scale with Reid Hoffman

Sitio | Spotify

Reid Hoffman es uno de los fundadores de Linkedin y desde 2017 conduce este podcast de negocios y finanzas, también uno de los más populares en su ámbito. Se presenta como el espacio donde “icónicos CEOs comparten las historias y estrategias que los ayudaron a pasar de startups a marcas globales”.

Paulo Colonnello lo sigue y lo recomienda: “Tiene invitados que van desde políticos como Obama a personalidades de los negocios como el fundador de Starbucks o Netflix. Cada capítulo está muy bien editado, con introducciones y voces en off que complementan a los invitados y una puesta en escena inmersiva, digna de un radioteatro”.

En una línea similar, Colonello recomienda también el podcast del inversionista Naval Ravikant (“una joya, para escuchar cada capítulo y tomar nota”, dice) y en un ámbito más general, recomienda The Joe Rogan Experience, el podcast más famoso del mundo según varias estimaciones. “Imperdibles los capítulos con Elon Musk, Bernie Sanders, Edward Snowden o Neil deGrasse Tyson. Rogan convierte a los asistentes a su programa rápidamente en amigos”, dice.

Dementes

Sitio | Spotify

Dementes es un podcast mexicano sobre innovadores del mundo del emprendimiento y también de otros ámbitos. Cada capítulo tiene algún invitado que generalmente cuenta el aprendizaje que ha tenido en el camino. Es uno de los recomendados de Nicolás Valenzuela, CEO y cofundador de la tienda online Depto51: “Es mi favorito. Lo descubrí hace tres años y he escuchado casi todas las entrevistas. Muestra el lado más humano de los emprendimientos de la mano de sus fundadores. En las entrevistas se habla de qué los llevó a armar el proyecto, primeros pasos, errores, crecimiento. Deja mucho aprendizaje y sirve como inspiración. Como emprendedor me ha ayudado en la toma de decisiones para temas específicos. Además, el tipo de invitados es muy bueno, hay desde emprendedores y empresarios hasta músicos, cineastas y artistas. Todos con proyectos que generan impacto”.

Valenzuela destaca algunos capítulos en particular. “De los que más me han gustado son el de Mariana Rodríguez, fundadora de Ben & Frank, el de Mariana Lazo, fundadora de Pastelerías Marisa, esa entrevista es una verdadera clase de recursos humanos. Y el de Gepe”, cuenta.

Francois Pouzet

Spotify | YouTube

Valenzuela también recomienda el podcast y canal de YouTube de Francois Pouzet (ingeniero comercial y fundador de Float Chile), donde se entrevista a emprendedores chilenos. “En las entrevistas pregunta datos más técnicos, como qué software usar, primeras contrataciones, etcétera. Las que más me han gustado son la de Reinaldo Lippi de Lippi, la de Aristides Benavente de Kormax, la de Ismael Mena de Andes Gear y la de Bob Borowitz de Toyotomi”.

Punto de Quiebre

Sitio | Spotify

El propio Pouzet, consultado sobre sus podcast favoritos para el mundo empresarial, menciona este podcast de la plataforma Emisor Podcasting conducido por Paolo Colonello. Tuvo una temporada y se dedica a cubrir emblemáticos casos locales de emprendimiento, que van desde Cornershop hasta el bar Liguria. “Me gusta mucho porque Paolo entrevista a varios emprendedores de alto impacto en Chile y en una conversación muy espontánea y entretenida. Este podcast de hecho aproveché de escucharlo en largos viajes en auto y me sirvió mucho para inspirarme en mi propio podcast”, dice Pouzet.

Pouzet destaca además el podcast de Carlos Master Muñoz, un mexicano influencer en temas de negocios, y celebra el formato podcast en general. “Siempre me entregan al menos un consejo importante que puedo aplicar en mis negocios. El formato es ideal para aprender cosas nuevas y mantenerse actualizado con las nuevas tendencias sobre todo en temas relacionados a tecnología y marketing”, añade.

Más podcast recomendados

Libros para emprendedores. Nicolás Valenzuela de Depto51 escucha y recomienda este podcast que resume los principales libros de emprendimiento. “Están muy bien explicados los conceptos de cada libro. Creo que es una buena combinación junto con la lectura”, dice.

Emprende aprendiendo. Luis Urzúa, fundador de la tienda Killstore, recomienda este podcast español que habla de emprendimiento, motivación y vida profesional. “Me ha servido mucho para motivación, aprendizajes, apertura de mente. Además, al solamente escuchar, lo hago cuando estoy conduciendo, en alguna fila, caminando, en cualquier momento y lugar voy aprendiendo y aprovechando los espacios de la vida diaria. No me consume tiempo, sino que complementa mis tiempos muertos”, cuenta.