Banco online: los trámites que puedes hacer sin salir de casa

No te conectes a tu banco desde cualquier red. No todas las conexiones a internet tienen la seguridad recomendada para utilizar la web de tu banco. Las redes WiFi abiertas (que no solicitan contraseña) son las más inseguras. Intenta siempre contactarte a través de una red confiable, como la de tu casa o tu conexión de datos móviles. Lo mismo ocurre en el caso de los dispositivos que utilizas para conectarte, así que asegúrate que sea desde un ordenador personal o tu celular. Evita utilizar dispositivos de uso público ya que podrías poner en peligro la seguridad de tu información y tus ahorros.