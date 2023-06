Bestias, la marca que reivindica la producción de calzado hecho a mano

Felipe Velasco, creador y socio de Bestias, cuenta que sigue diseñando zapatos. Así como lo hacía en el inicio de esta marca de calzados, aunque reconoce que sin la misma frecuencia. “Jamás lo voy a dejar”, asegura el diseñador. Por más de 12 años, su cruzada –junto con su socio Ignacio Ríos– ha sido la de revitalizar la producción de calzado nacional, que en las últimas décadas ha sido amenazada fuertemente por las importaciones de distintas latitudes del planeta.

En esta entrevista, Felipe Velasco repasa los orígenes de Bestias y el camino que han recorrido junto con su socio para consolidarse como una alternativa de calidad, sustentable y que permite mantener viva una tradición nacional tan relevante como la producción de calzado. Por eso repite su eslogan: “Made in Chile, not in China. Que no es para desmerecer a los chinos, pero es fortaleciendo que la producción nacional es muy buena y es mejor valorar lo local”.