La compleja cuarentena de las producciones audiovisuales chilenas

Hace algunas semanas, se hicieron virales en internet selfies de personal de la salud con marcas de antiparras en la cara, tras estar durante extensos turnos con ellas, protegiéndoles los ojos de un posible contagio. "Historias de Cuarentena", la serie de Mega, se propuso evidenciar esta tendencia con Lorena, el personaje de Paola Volpato, una enfermera que trabaja en cuidados intensivos en un hospital. La misma actriz fue responsable de esbozar estas marcas en su rostro, pues hoy, en medio de una crisis sanitaria con cuarentena obligatoria en el Gran Santiago, contar con un equipo de maquilladores es casi imposible. La rutina de maquillaje contó con la supervisión de los productores y editores de la ficción, quienes por la app de videollamadas Zoom guiaron a la actriz hasta que quedó lista para grabar. De esta y otras formas, el área dramática del canal del grupo Bethia ha debido adaptarse para no paralizar. Sin estudio, sin iluminación ni grandes equipos. Todo por teletrabajo. En la industria audiovisual, en que es frecuente que se agrupen grandes grupos de personas en pequeños sets de trabajo, la primera reacción ante la llegada del coronavirus fue paralizar y esperar. Sin embargo, el área dramática de Mega logró organizarse para armar su serie "Historias de Cuarentena" en apenas tres semanas. La productora ejecutiva de la serie, Daniela Demicheli, explica que en las teleseries trabajan, en promedio, 100 personas. Hoy deben organizarse entre seis (más los actores) para que la serie funcione. El equipo nunca se ha reunido físicamente. Todo ha sido vía Zoom. Desde el canal explican que tomaron la incertidumbre como una oportunidad para armar las historias que muestran en pantalla. El creador y guionista de la serie, Rodrigo Cuevas, cuenta que, desde un comienzo, se les explicó a los actores que en esta oportunidad no todo estaba resuelto, por lo que a los personajes los encontraban a medida que él los escribía, y el elenco asumió el desafío. [caption id="attachment_1014421" align="alignnone" width="1280"]

Mario Horton y Francisca Walker interpretan a una pareja, en una de las tramas de "Historias de cuarentena".[/caption] "Acá no tenemos una proyección de lo que va a pasar en una o dos semanas más. Dejamos que la contingencia nos vaya alimentando, nos vaya nutriendo las historias", sostiene Cuevas. Tan anómala es la situación, que cada actor se viste con su propia ropa y se peina como quiere. "Uno les dice más o menos el perfil del personaje, como para ver cómo están vestidos, pero en general ellos ven su ropa", cuenta Demicheli. La productora ejecutiva de "Historias de cuarentena" también comparte que, previo al rodaje y a través de Zoom, realizan una "visita técnica" en las casas de los actores, para ver qué lugares tienen una luz natural óptima para grabar. Rodrigo Cuevas revela que su trabajo ha estado de la mano con el reporteo de una periodista, quien hace entrevistas a expertos en salud para lograr proyectar el comportamiento del virus y de la población en un corto plazo. De esta forma, la serie resulta casi premonitoria. "Empezamos a ver, gracias a las entrevistas, mientras en el país un poco se estaba hablando todavía de 'retorno seguro', que lo que decían los médicos en los servicios de urgencia, de UCI, era algo muy distinto. Eso nos permitió proyectar que en cierta cantidad de días podía comenzar una especie de colapso. Nos jugamos esa carta", comparte el guionista de la serie, que partió en horario estelar, donde promedió alrededor de 12 puntos. Desde el lunes, Mega decidió programarlo en segunda franja nocturna.

Teleserie en stand by

Aunque no le gusta cocinar, Álvaro Gómez, uno de los protagonistas de la teleserie "La Torre de Mabel" -comedia romántica que Canal 13 planeaba estrenar durante el primer semestre de este año y no pudo por la pandemia-, ralla zanahorias mientras habla por teléfono, sin tener claridad de qué está cocinando. Pero prefiere eso a estar acostado. "Mi realidad no escapa mucho a la de la demás gente. La verdad es que estoy igual de aburrido que la mayoría, bien ansioso, con harta incertidumbre por lo que se viene", cuenta. Hoy, mientras las grabaciones de "La Torre de Mabel" están suspendidas, su rutina es levantarse a aspirar los pelos de su perra, trapear, limpiar el baño, la cocina, lavar loza y ropa y alimentar a sus mascotas. Durante la primera semana de mayo, se anunció que "La Torre de Mabel retomaría sus grabaciones, pero el aumento de los contagiados de coronavirus y el decreto de cuarentena total para toda la provincia de Santiago volvieron a paralizar la producción, que previamente había estado suspendida desde marzo. La actriz Coca Guazzini, parte del elenco de la teleserie luego de 36 años fuera de Canal 13, recuerda que fueron alrededor de dos semanas en que se pudo retomar las grabaciones, hasta la nueva paralización. "Nos encontramos, hicimos algo, pero después esta pandemia recrudeció, entonces la producción decidió que se paraba de nuevo, porque a pesar de que había un protocolo de resguardo, en el momento de tener que grabar había que sacarse las mascarillas. Ahí la producción de AGTV decidió que no, que no podíamos estar justo en el momento peak poniéndonos en riesgo", relata Guazzini. [caption id="attachment_1014420" align="alignnone" width="1280"]

La nueva teleserie de Canal 13, "La Torre de Mabel", quedó con sus grabaciones a medio camino, debido al distanciamiento social y cuarentena. Hoy, el canal quiere retomarlas, pero en la productora AGTV, a cargo de la realización, hay dudas para ello.[/caption] Parte de este protocolo era limpiar los pies de cada persona que entrara al set y que todos usaran mascarilla fuera de las grabaciones. Según Guazzini, el equipo técnico vestía una suerte de "mameluco" que los protegía. Las escenas se limitaban a las que podían ser grabadas con los actores sentados cada uno en un sillón o de pie, escenas donde no manipularan alimentos y, por supuesto, sin intimidad. Otra de las actrices de la serie, Malucha Pinto, describe estas semanas como "curiosas". Para ella, encontrarse con sus colegas, con todas las restricciones fue "muy loco". "Los actores nos acercamos, nos tocamos en la escena. Así es y tiene que ser así, el juego es libre, es hasta donde te llega el impulso con tu compañero o compañera, pero nada de eso era posible, porque había que mantener los dos metros de distancia, había que mover las cámaras y buscar los ángulos para que pareciera que estaban más cerca", cuenta Pinto. Sin embargo, el protocolo no fue suficiente y actualmente las grabaciones están paralizadas. Internamente, Canal 13 busca que las grabaciones se retomen, pero AGTV, la productora de Pablo Ávila a cargo de la realización, no está convencida, lo que ha tensionado a ambas partes. "Creo que lo mejor y lo más consciente sería no exponerse, menos si no eres una primera necesidad. Efectivamente, la teleserie puede ir en desmedro del bolsillo de un canal de televisión, pero creo que se tiene que priorizar y privilegiar la salud de las personas", postula Álvaro Gómez. "La idea es terminar la teleserie, según lo que entiendo, por las intenciones del canal y de la productora, y lógicamente de nosotros, los actores", aclara. Por su parte, Malucha Pinto, de forma optimista, concluye: "Estamos aprendiendo a vivir en la incertidumbre, eso va a significar muchas cosas hermosas para nosotros: reinventarse, redescubrir, encontrar lenguajes nuevos, vivir con menos, de la precariedad crear belleza".

La precariedad del gremio

Otros actores, quienes no fueron incluidos en producciones televisivas antes de que el coronavirus llegara a Chile, hoy piden que se hagan cargo del gremio. Alfredo Castro, actor que en 2019 recibió el premio Starlight International Cinema Award del Festival Internacional de Cine de Venecia por su trayectoria artística, acumula siete meses sin trabajar. Al momento de esta entrevista, el actor debía estar en Bolivia en las grabaciones de una película, pero está en su departamento. Posteriormente tenía reuniones en Madrid, pero también se debieron suspender. Durante marzo, Castro alcanzó a hacer dos funciones de "Un Tranvía Llamado Deseo", pero debieron parar. Cuatro funciones de "Excesos", pero debieron parar. "Eso no puedo considerarlo ingreso. Unas miserables lucas, eso no es un ingreso, no alcanza para nada. En eso estamos", cuenta Castro. Aunque desde el Ministerio de las Culturas se anunció el 23 de marzo la entrega de 15.000 millones para personas vinculadas al mundo de las artes, el actor se muestra crítico y explica: "El famoso anuncio no se concreta y no se concreta, y las salas quiebran y quiebran todos los días. Entonces estamos un poco expectantes a qué va a pasar, porque, yo creo, no hay mucha claridad respecto al ministerio, no ha aclarado muy bien a qué corresponden esos 15 mil millones". [caption id="attachment_1014417" align="alignnone" width="1280"]

"No cabemos en ninguna jerarquía: no somos ni mini pyme, ni pyme, ni subpyme. La gente gana entre 300 mil pesos y un poco más, por lo tanto no accede a ningún bono. Entonces es un sector súper castigado", dice Alfredo Castro sobre el presente de los actores.[/caption] El anuncio de la cartera fue acompañado por la implementación de una encuesta destinada a los agentes del mundo de la cultura. El estudio, que 13.147 personas naturales y 1.932 organizaciones respondieron, arrojó que el 85,1% son trabajadores independientes, sin contrato. De ellos, el 79,4% no tiene un ingreso estable. El galardonado actor asegura que su gremio es uno de los más golpeados con la actual crisis sanitaria que enfrenta el país. "No cabemos en ninguna jerarquía: no somos ni mini pyme, ni pyme, ni subpyme. La gente gana entre 300 mil pesos y un poco más, por lo tanto no accede a ningún bono. Entonces es un sector súper castigado. Muy, muy, muy castigado". Alfredo Castro hace un llamado a la reciprocidad, pues está convencido de que el arte ha sido fundamental para resistir estos tiempos de cuarentena: "Yo creo que la gente se ha acompañado mucho, los niños en las casas, las familias, han soportado un poco más esta pandemia y este encierro a través de lo que nosotros hacemos".

El auge del cine chileno en cuarenta

La propia ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, se ha encargado de destacar el rol de las artes en tiempos de crisis: "Las culturas y las artes han sido uno de los principales soportes para enfrentar el confinamiento, el estrés, la incertidumbre y todo lo que conlleva esta contingencia", dice a Piensa Digital. Hoy, con los cines y teatros cerrados, sin ningún certeza de cuándo se puedan reabrir, las plataformas online son la mejor forma de hacer llegar contenido cultural a las casas en cuarentena. La ministra Valdés asegura que, desde marzo, han multiplicado por 10 la reproducción de películas desde la plataforma de largometrajes nacionales del ministerio,

Estiman en 400 mil las reproducciones de cintas mensuales, lo que equivaldría al consumo total de cine chileno en salas durante un año, según estimaciones de la cartera de Culturas. [caption id="attachment_1014418" align="alignnone" width="1280"]

La película "Ema", protagonizada por Mariana Di Girolamo y Gael García Bernal, lleva más de 65 mil reproducciones en la plataforma de cine chileno Ondamedia, un streaming gratuito bajo el alero del Ministerio de las Culturas. Es la cinta más vista.[/caption] Ondamedia pide que el contenido cuente con una producción profesional estándar y el contrato dispone de un pago para los realizadores, si es que el usuario ve más del 50 por ciento del contenido. A raíz de la cuarenta, en marzo liberaron el acceso ilimitado a las películas, que previamente era de ocho largometrajes mensuales. También han procurado renovar los contenidos en la cartelera, con estrenos semanales que, en estos meses de cuarentena, suman más de 25 películas. Entre ellas, "Ema" ha sido la más vista, con más de 65 mil reproducciones. Otros de los largometrajes más populares en el portal son “Cabros de mierda” y “Chicago Boys”. Próximamente estrenarán “Lemebel”, “Los reyes”, “Perro bomba” y “Zurita, verás no ver”.

Demanda sin oferta

Si bien los datos que entrega el Ministerio de las Culturas sostienen que los chilenos actualmente demandan cine nacional, para las productoras audiovisuales nunca había sido tan difícil producir nuevo contenido. Desde Wood Producciones, organización detrás de "Violeta se fue a los cielos" y la más reciente "Araña", han apostado por la "futurología" e intentan avanzar sin tener claro si sus planes se podrán concretar. La directora de producción ejecutiva de áreas de publicidad y ficción, Alejandra García, cuenta: "Nosotros filmábamos dos películas este año, una en junio. Entonces en marzo empezamos a ver que esa película en junio no era viable. Filmar en junio implica empezar la preproducción en abril, entonces ya de antemano decidimos mover ese rodaje". Además, las exigencias de grabar en medio de una pandemia representan una mayor inversión para las productoras. "Cuando tienes una película con presupuesto limitado, es difícil pensar filmarla, porque los protocolos implican altos recursos para evitar al máximo los riesgos de contagio y no existen seguros contra el covid-19 para rodajes, en caso de que alguien del equipo se contagie", dice García. Es por esto que no pueden asegurar con exactitud cuándo retomaran las filmaciones ni si estarán dispuestos a hacerlo cuando las restricciones más duras, como la cuarenta total en Santiago, terminen. "Estamos abiertos a cambiar la forma de producir, o sea, equipos reducidos y con toda la implementación necesaria para evitar los contagios, pero por el momento no hemos considerado cambiar la narrativa de los proyectos. Preferimos postergar", aseguran. Sin embargo, en tiempos de cuarentena, en Wood Producciones han podido avanzar en el desarrollo de contenido y series para plataformas y escritura de películas. Además, han podido continuar el desarrollo del área publicitaria, pues los comerciales se filman en uno o tres días como máximo y es más controlable. "Lo hemos hecho con equipos muy reducidos y con un protocolo creado en conjunto con la asociación de productoras de publicidad (UNION), que a su vez rescata protocolos internacionales", asegura García. [caption id="attachment_1014419" align="alignnone" width="1280"]

La productora Fábula tuvo que suspender las grabaciones de la segunda temporada de "Los Espookys", que produce para HBO y que se graba acá.[/caption] En la productora de los hermanos Larraín, Fábula, también se ha mantenido el desarrollo de publicidad, aunque aseguran que ha disminuido. Estiman que los rodajes de comerciales han descendido de cinco a uno al mes. La directora ejecutiva de cine en esa productora, Rocío Jadue, explica que desde finales de marzo todo el trabajo en Fábula se hace de forma remota, mientras los rodajes están suspendidos. "En una serie, un comercial o una película intervienen muchos pequeños proveedores, actores, técnicos, muchas personas que ven afectada su fuentes de ingresos. Es una crisis que nos golpea a todos", sostiene Jadue. En el área de servicios de producción, se suspendieron las grabaciones de la segunda temporada de "Los Espookys", serie que Fábula produce para HBO. También cancelaron el estreno en salas de "Nadie sabe que estoy aquí", del reciente ganador de Best New Narrative Director en el Festival de Tribeca, Gaspar Antillo. Ahora el estreno será directamente en streaming, el 24 de junio. Aunque las grabaciones están detenidas, han trabajado en un protocolo de prevención y medidas de autocuidado para el momento en que vuelvan a filmar, el que contempla medidas para sus equipos, elenco, clientes y proveedores. Jadue explica: "Estamos viviendo un proceso único, un escenario que jamás habíamos enfrentado, lo que nos obliga a ser cautos, a estudiar más y adaptarnos a las nuevas formas que surjan de esta experiencia". Por esto, aunque aún no definen cómo retomar tras la cuarentena, aseguran que la creatividad y el uso de todas las herramientas audiovisuales que tienen disponibles serán clave para continuar entregando contenidos de calidad.