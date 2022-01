El veinteañero que quiere acercar las criptomonedas a los chilenos

Cuando se revisan las características del nuevo mercado financiero, mediado por lo digital, las criptomonedas son uno de los primeros componentes en resaltar, por la oportunidad de generar ganancias pasivas para las personas que desean invertir. En pocas palabras, invertir en criptomonedas es la versión actual de hacerlo en la Bolsa de Valores, pero inyectando capital a dinero digital, a monedas que solamente existen en la virtualidad, y que tienen la capacidad de aumentar o disminuir, a corto y largo plazo, el dinero que se invierte en ellas y que finalmente puede ser convertido y retirado.

Fue en este componente del nuevo mercado financiero en el que Pedro Ovalle (23) puso su foco. Se atrevió y decidió sacar su propia app y plataforma de steaking de criptomonedas. El steaking es una alternativa de tener dinero invertido en criptomonedas, sin que se vea afectado por el posible aumento en el precio de la moneda, manteniendo siempre la propiedad de los criptoactivos.

El joven, nacido en Pucón, explica que optó por desarrollar una plataforma de esta dinámica de transacción de criptomonedas, porque a su juicio otras maneras “se basan mucho en la especulación, en estar constantemente comprando y vendiendo las criptomonedas”. En cambio, dice, el steaking, más que especular, es invertir y mantener la propiedad a largo plazo.

“Uno ve muchas empresas acá que tienen nombre en inglés y dije no, no tiene nada que ver, como debe un poco más orgullo en nuestro idioma", expresa el chileno-estadounidense.

Llegar a este proyecto no fue algo fortuito e incluso involucró un cambio de país para Pedro Ovalle. Desde los 3 años vivió en Austin, Texas, donde siempre lo motivó la innovación digital. Desde los 13 años, y motivado por su afición a los videojuegos, comenzó a hacer programaciones y a los 15, una empresa le pagó por realizarles una programación. Fue el inicio de un camino: ese pago fue en bitcoins, cuando su valor era mucho más bajo que ahora. En ese tiempo -2015- la moneda se encontraba alrededor de los US$300 y actualmente, está sobre los US$42 mil.

Años más tarde, en 2019 y luego de graduarse de ingeniero, hizo un internship en la mundialmente reconocida red social Facebook, donde conoció en una reunión por Zoom a Mark Zuckerberg. Un encuentro que recuerda como “agridulce”: su equipo, encargado de Messenger, había cometido un error y botado más de 100 servidores en todo el país. “Estábamos asustados, porque pensamos que estaría un poco más enojado, pero ¿será que Mark no muestra muchas emociones?”, bromea ahora Pedro Ovalle en un acento español con tono estadounidense.

Luego de ello emprendió entró en la startup Stacked, que se encarga de manejar cuentas de criptomonedas. Allí, trabajó durante un año y recopiló las herramientas y conocimientos necesarios para dar el salto. En mayo del año pasado comenzó a planear su proyecto personal: Arriba, que nombró así por la importancia que tiene para él usar una palabra en español, al tratarse de una empresa de latinos y hecha para latinos. “Uno ve muchas empresas acá que tienen nombre en inglés y dije ‘no, no tiene nada que ver’. Es más un orgullo de nuestro idioma y Arriba representa algo positivo. Arriba para su cuenta bancaria, para el saldo, Arriba para la región, que es nuestro propósito”, explica.

Luego de planear la plataforma, hizo presentaciones para empresarios de capital de riesgo de Silicon Valley, que inicialmente no fueron exitosos, hasta que Daniel Gulati, exdirector de Comcast Ventures -que financia la plataforma Vimeo-, aceptó su proyecto y le entregó dinero. A él se sumaron más inversionistas, como Framework Ventures, una firma de capital de riesgo que invierte en tecnologías blockchain y encargada de generar la base de datos a la que tienen acceso los inversores de criptomonedas para monitorear sus transacciones.

Con estos aportes, dos meses después Pedro Ovalle tuvo lo suficiente para hacer tangible Arriba. Y decidió no hacerlo en Austin, sino venirse a Chile, para lanzarla acá. “Veo que la oportunidad está en la región, en Estados Unidos hay una saturación inmensa, con más de cien bancos digitales y demasiada competencia. Acá, no tanto y veo en eso una oportunidad de crecimiento y de que mi plataforma va a ser algo que realmente importa y no una más de la lista”, explica el joven ingeniero.

Horas antes de llegar a Chile y materializar el proyecto, Ovalle hizo una publicación en Twitter, comentando sobre sus próximos pasos, y sin anticiparlo, se sumaron dos inversores más: Daniel Undurraga, chileno fundador de Cornershop, y Andrés Bilbao, colombiano creador de Rappi. “Creo que lo que ellos vieron en mí es muy parecido a lo que pasaron cuando empezaron a emprender”, dice el emprendedor.

Pedro acondicionó su actual hogar en Chile para que también sean las oficinas de Arriba.

Ahora, Ovalle está viviendo en Chile, en una casa que tiene acondicionada tanto para vivir, como para trabajar en su proyecto. “Quise traer un poco de la cultura americana de startups acá a Chile. Allá las empresas se hacen en tu garaje. Pienso que es mejor cuando uno hace eso, cuando respira su empresa, la cultura de ella, lo siente en sus venas, porque vivo aquí y no descanso de Arriba”, explica mientras tiene su laptop siempre al frente, para gestionar cualquier imprevisto en la plataforma.

Una plataforma de criptos para la región

Por el momento, a través de Arriba se puede invertir en criptomonedas como BTC, Ethereum y USDC, pero Pedro Ovalle tiene proyecciones de agregar una gama más amplia en los próximos meses. Para invertir en Arriba, según lo explica su fundador, hay que seguir un proceso muy simple. Se debe descargar la app, verificar la identidad y comenzar a depositar. El mínimo de inversión que estableció es de $1.000 pesos y lo sustenta: “Queremos hacerlo accesible para todos. En el pasado, para invertir había que ganar mucha plata, tener un trabajo especial o conocer personas especiales; pero nosotros pensamos que la inversión es un derecho de cualquier persona”.

Foto: Arriba

Además, apunta que la meta con Arriba es simplificar y democratizar el acceso a la educación financiera, especialmente en Latinoamérica, porque proyecta un cambio en el mercado, basado en las criptomonedas. “Hoy en día, la mayoría del tiempo tu dinero no existe físicamente. Son números que se ven, que hay en un servidor. El concepto del dinero ha cambiado, todo muy digitalizado, y las criptos son la manera más transparente y libre para meterse a este mundo de unos y ceros. Sabemos que va a ser una ola informática gigante y queremos que la región avance y sea parte del futuro”, asegura entusiasmado.

Con miras a que su plataforma sea un aporte importante dentro de Latinoamérica, Pedro Ovalle plantea: “En Estados Unidos vi que es común que las personas manejen su dinero en línea de forma simple, pero ese no es el caso del latino promedio. Hasta ahora no había mucho acceso a este tipo de aplicaciones y eso es lo que nosotros queremos, que todos los latinos tengan acceso simple a esto, porque así también avanzará la región”.