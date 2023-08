Guías de Ciberseguridad Piensa Digital: los principales peligros para las empresas

Las compañías se enfrentan a diversos tipos de ataques, como ransomware y phishing. Pero también deben preocuparse por un importante "enemigo" interno: aquellos colaboradores aún no inmersos en una cultura ciberseguridad. Hoy es crucial capacitarlos en herramientas básicas de reconocimiento de amenazas para no poner en riesgo la información sensible de las organizaciones. Aquí, algunas pautas a considerar.