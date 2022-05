Soluciones IoT para empresas: ¿Cuáles son los servicios esenciales?

El concepto de Internet de las Cosas o IoT es un servicio y una plataforma que ha evolucionado con el tiempo, transformándose desde una herramienta que permitía algo tan simple como encender y apagar un aparato a distancia, a una que es capaz de gestionar en tiempo real el proceso productivo de una industria a través de tecnología de punta. “Esta puede estar monitorizando la línea de producción y al mismo tiempo adaptando la velocidad de ella”, comenta Juan José de La Torre, Ingeniero Industrial y CEO de Raven, marca enfocada en disrupción digital. En la actualidad sirve para cosas pequeñas como conectar un refrigerador al celular o para cosas muy grandes como comunicar una minera completa.

Este avance tecnológico tiene su historia y su explicación. El IoT está definido como una red de objetos físicos que tienen incorporados sensores, softwares y otras tecnologías con el fin de conectarse e intercambiar datos con otros dispositivos, todo a través de internet. Esto hace que las cosas u objetos ya no estén aislados, y puedan trabajar en conjunto mucho mejor. “En la humanidad han habido varias revoluciones industriales. La primera es la de las máquinas de vapor, después viene la producción en serie. La otra se produjo cuando los aparatos se hicieron inteligentes. Ahora estamos en la cuarta revolución, una industria donde los objetos conversan entre sí por internet. Ahí nace el IoT”, explica José Reyes, Gerente General de Vigalab y experto en IoT.

Si bien el avance tecnológico ha sido rápido, el Internet de las Cosas es algo reciente a nivel nacional. En Chile, según Reyes, el concepto comenzó a llamar la atención de las empresas hace no más de 3 años. Esto porque había poca información al respecto, pero su atractivo foco que prometía entregar soluciones de todo tipo hizo que las compañías, sobre todo tecnológicas, quisieran dar el primer paso. Pero, ¿cuáles son estas soluciones? ¿En qué tiene que fijarse una empresa para poder contratar una plataforma IoT sabiendo que es una herramienta tan transversal?

Dependiendo del rubro o industria, hay soluciones IoT para necesidades particulares, explica Francisco Guzmán, director de Claro empresas. En minería, por ejemplo, “hay sistemas de monitoreo, como el Control de Activos de Alta Inversión, que con inteligencia artificial permite realizar mantenimientos preventivos y con Tele Operación, este tipo de industria gana en eficiencia operacional y de seguridad”. Luego añade: “Para la agricultura, existen soluciones que permiten controlar variables ambientales, de terreno e hídricas, que generan mayor productividad a los campos”.

También hay soluciones en logística, dice Guzmán, “que permiten dar trazabilidad a los sistemas de delivery. Generan mayor control, calidad de servicio y optimizaciones por cálculo eficiente de rutas e despacho. En Transporte, Claro empresas cuenta con la solución de SmartFleet, que en alianza con MiGps, realizar control de flota y monitoreo en tiempo real de variables como distancia recorrida, velocidad, lugares visitados y ubicación, entre otras”.

¿En qué deben fijarse las empresas para contratar una solución? El Director de Claro empresas, Francisco Guzmán, apunta: “Nuestra sugerencia es que el responsable considere cuatro elementos: flexibilidad, escalabilidad, mantenimiento de la solución y respaldo. Dicho de otra forma, gracias a la transformación digital hoy los responsables de TI pueden solicitar soluciones flexibles o adaptadas a sus necesidades; que se adapten a su crecimiento y escalen juntos; que cuente con servicios de mantenimiento y transferencia tecnológica asociada a mejoras y optimizaciones funcionales; y por supuesto, que cuente con el respaldo de alguna entidad de renombre, que certifique la solución”.

Sensores y monitoreo

Una de las soluciones básicas que se puede esperar de una plataforma de IoT es que pueda, a través de la conexión de todos sus aparatos, mantener un monitoreo constante de las máquinas, entregando datos concretos de su estado. Todos estos procesos se llevan a cabo conectando físicamente las máquinas al mundo virtual. Por lo general se ponen sensores en las máquinas que quiere monitorear, para así poder recolectar los datos que se van a la nube. Luego de eso, existe una implementación de software que tiene acceso a esa nube para que los miembros de una compañía puedan ver los datos.

Si se trata de Industria manufactureras, extractivas, o industriales, la primera forma de implementación IoT pasa siempre por la monitorización de estos procesos productivos, o sea, ser capaz de controlar remotamente y obtener datos de los distintos componentes y fases del proceso. “Mediante el monitoreo proactivo utilizando IoT de la maquinaria, podemos ser capaces de ver cómo está funcionando todo, cómo se puede optimizar y cuándo no está funcionando de acuerdo a las capacidades definidas para implementar soluciones”, explica Juan José de La Torre.

Este monitoreo entrega información esencial para la optimización de sus recursos y mantenimiento de dichas máquinas, siendo capaces de tener mayor control sobre sus operaciones, afectando positivamente sobre todo ciertos rubros que hoy están ocupando más esta tecnología, como por ejemplo empresas que manejan la cadena de suministro, por su necesidad de rigurosidad.

El proceso de monitoreo a distancia no solo reduce tiempos de producción y de trabajo, además de hacer mucho más fácil el trabajo en terreno de ciertas empresas. Este a su vez permite empezar a obtener datos de maquinaria y elementos que hasta hace poco no era posible de calcular o cuantificar. Mediante el monitoreo proactivo utilizando IoT se puede predecir cuando ésta va a fallar, cuándo va a necesitar mantenimiento en el futuro y cómo se va a comportar en ciertas circunstancias según los datos recolectados anteriormente

“Hoy podemos obtener datos en tiempo real de un ascensor, por ejemplo. Cuáles son los pisos más visitados, los horarios en los cuales el ascensor recibe más gente, y en base a eso, optimizar la ruta del ascensor y preparar el ascensor para que esté disponible dónde será más utilizado”, comenta Juan José de La Torre.

Otro ejemplo puede ocurrir en el retail. “Podemos convertir cualquier producto dispensador en un servicio inteligente, el cual permite de manera dinámica controlar precios stocks e incluso predecir fallas”, cuenta De La Torre.

Todos estos datos y predicciones también ayudan, en el largo plazo, a contribuir con otras áreas que hoy se consideran importantes en una empresa. Los sensores medioambientales que predicen comportamientos ayudan a hacer todos los procesos más limpios y menos contaminantes.

La comunicación entre aparatos se logra generalmente a través de sensores inteligentes que recolectan datos para subirlos a la nube. Esa información puede servir en las empresas para diferentes soluciones de optimización de procesos, predicción de fallas o comportamiento y monitoreo.

Dispositivos y Redes para ventas

El IoT bien implementado le permite a las organizaciones poder eficientar sus operaciones, mejorar la experiencia de sus clientes y , además, ser más efectivos en todo lo que se refiere a la etapa productiva y comercial de sus productos y servicios. Estos les ayudan a tener mayor control sobre sus operaciones y la experiencia que le entregan a sus clientes, “Así es como se pueden generar verdaderos ciclos virtuosos entre proveedores, empresa y clientes” dice Juan José de La Torre.

Estos ciclos sólo se pueden concretar cuando todas las soluciones de IoT conversan entre sí también, y trabajan en conjunto para mejorar ciertos aspectos de una empresa. En este caso, los servicios de monitoreo y predicción también están conectados con las soluciones a nivel de redes y hardware que pueden ayudar en la parte comercial.

“En hardware podemos tener soluciones como la plataforma MCU Arduino o la SBC Raspberry PI (uno de los computadores más vendidos del mundo) para la realización rápida de prototipos. En cuanto a redes, las más prometedoras son las tendencias de Internet of Vehicle y el IoB, que es el Internet of Bodies. que se refiere al apartado de dispositivos como pulseras, relojes y cuantificadores analíticos personales”, detalla Jesús Zuleta, Head of Cloud de Linets y experto en IoT. Estos pueden optimizar un curso de acción incluso en ventas.

Todos estos dispositivos hoy día usan un conjunto de protocolo de comunicación, y con el surgimiento y avance de las tecnologías 5G, se ha observado un gran crecimiento que permite generar estrategias de venta a través de la información de estas redes. José Reyes ejemplifica esta implementación con un proyecto que hicieron con Vigalab para CCU. Pusieron en sus bares sistemas con sensores en los vasos de cerveza, para poder contar el consumo en tiempo real en cada uno de estos restaurantes. De esta forma ellos logran tener información valiosa de sus consumidores, cómo consumen, cuándo, la frescura del producto, entre otras, para armar campañas de venta específica y hacer crecer el negocio.

En la misma línea, también pudieron trabajar con Codelco, con los que hicieron un sistema de trazabilidad de covid automático por medio de pulseras bluetooth. Estos aparatos basados en la tecnología de Internet of Bodies, conectados a redes permiten mejoras incluso en el estado de salud de las personas. Un amplio campo que se puede conseguir dependiendo de las necesidades específicas de cada compañía. “Hoy estamos conectando minas subterráneas completas que antes no podían saber cómo estaban funcionando sus máquinas bajo la tierra, solo eran los mismos trabajadores llenando unas planillas”, sentencia Reyes.

Lo que hay que tener en cuenta

Antes de entrar a contratar una plataforma, es importante entender cuáles son los casos de uso y problemáticas que el IoT dará solución. “Muchas veces en nuestra experiencia vemos plataformas sobredimensionadas para la realidad del caso de uso de algunos de nuestros clientes. O por el contrario, visiones muy limitadas del impacto qué puede tener IoT”, comenta Juan José de La Torre.

Ante esa realidad, José Reyes define que lo más importante es tener claro el objetivo que se busca cumplir con esa solución, por ejemplo si es aumentar productividad de proceso, ahorrar energía o mejorar ventas, entre otros. Y además, cómo esta solución se va a mantener en el futuro. “Hacer una proyección viendo los beneficios también es esencial”, explica.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la idea base del IoT es poder extraer datos que permitan tomar las mejores decisiones, por lo tanto, las empresas primero deberían tener presente qué tipo de servicio brinda y en qué formato está esa información que se puede recolectar. Saber si está en el mundo físico o en el digital, para saber exactamente qué etapas de la prestación del servicio pueden ser automatizadas. En esta búsqueda, es bueno poder contratar a parte un equipo que pueda ayudar en la instalación inicial. “Este proceso es sin lugar a duda una travesía, pero no tiene por qué ser tormentosa, es vital en ese aspecto contar con un partner tecnológico que apoye en todo el proceso de implementación”, apunta Jesús Zuleta.