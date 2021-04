10%: La difícil maniobra de La Moneda

hace 33 minutos

25 de abril del 2021/SANTIAGO El Presidente de la Republica, Sebastián Piñera, realiza un punto de prensa en el patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda, para el anuncio del gobierno de un nuevo retiro de los fondos previsionales. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

En nuestro capítulo anterior: Cumpliendo con lo que había anunciado, el gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el proyecto que permite un tercer retiro del 10 % de los fondos previsionales, aun con parte importante de su propio sector pidiendo lo contrario. Así llegamos al domingo en la noche, cuando después de un fin de semana intenso, el presidente Sebastián Piñera, flanqueado por sus ministros y por precandidatos presidenciales de su sector, anuncia la presentación de su propio proyecto de tercer retiro al congreso. Es similar a lo que hizo con el segundo retiro, pero hay diferencias importantes. En concreto, el proyecto del ejecutivo considera una fórmula de reintegro, un bono especial para quienes no tengan saldo y el pago de impuesto para altas rentas. En total, Hacienda estima que el proyecto implicaría un desembolso de US$ 2 mil millones desde del estado. En la foto del domingo, una ausencia notoria: la del ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, precandidato presidencial de Evópoli, partido que hizo una declaración pública rechazando la decisión presidencial. Y más allá del frente interno, una oposición que salió a criticar el proyecto del ejecutivo y dejó en claro que cualquier negociación será dura y costosa. Partiendo por el precio inicial: que el presidente retire su recurso ante el TC. ¿Cómo llegó el gobierno a este punto? ¿Qué cálculos hace el presidente Piñera, cuya aprobación esta semana bajó a un nivel inferior al 10%?