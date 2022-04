El Café Diario: Camioneros, seguridad pública y la labor de Interior, en la mirada de Jorge Burgos

La semana política ha estado marcada en gran medida por una nueva movilización de los camioneros, que interrumpieron carreteras de norte a sur. El gobierno, entre la negociación y el uso de la fuerza, se ha visto enfrentado a una dura prueba frente a un gremio que en la historia de Chile ha demostrado ser fuerte e influyente.

A pesar de que se despejaron rutas importantes como la 5 sur tras un acuerdo con el gobierno, otras agrupaciones de camioneros mantenían otras carreteras tomadas. El gobierno advirtió que iba a recurrir a la Ley de Seguridad del Estado y así lo hizo: hasta ayer había presentado nueve querellas.

Aunque las demandas de los transportistas incluían aspectos económicos como el precio de los combustibles y hasta las cobranzas de los TAG, la chispa que encendió todo estuvo en la violencia en la macrozona sur, el viernes pasado cuando un camionero de 25 años fue atacado con armas de guerra en la comuna de Ercilla. Un incidente que refleja otro gran foco de preocupación para el gobierno: la violencia en el sur, el desorden público en el norte y la situación de seguridad pública en general en el país.

Hoy en El Café Diario conversamos con el ex diputado, ex subsecretario y ex ministro del Interior Jorge Burgos, quien debió enfrentar en su momento algunos de estos problemas. Comenzamos por preguntar ¿qué debe tenerse en cuenta a la hora de lidiar con el gremio de los camioneros?