El Café Diario: La confesión del anarquista Francisco Solar

El anarquista Francisco Solar estaba acorralado por la fiscalía. Pero su confesión, revelada el miércoles, no sólo confirma su autoría tras la colocación y envío de tres artefactos explosivos entre junio de 2019 y febrero de 2020, sino que también entrega detalles sobre sus intenciones y motivaciones. En particular una de esas bombas, la enviada al ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, tenía un poder destructivo que no sólo habría matado al ejecutivo; habría volado todo el piso 14 del edificio del grupo empresarial Quiñenco, en pleno barrio El Golf.

En prisión preventiva en la cárcel de Rancagua desde julio del año pasado, Solar confesó a principios de mes, en una declaración inusual para un anarquista y donde, además, intenta exculpar a su ex pareja, Mónica Caballero, sindicada como su cómplice. Ambos habían regresado a Chile expulsados desde España en marzo de 2017, tras ser condenados por otro bombazo en Zaragoza. Y antes, en 2011, los dos habían sido sobreseídos junto a un grupo de imputados en el marco de una serie de atentados explosivos.

¿Qué pretende ahora Francisco Solar con esta confesión? ¿Cuán lejos había llegado la investigación del Ministerio Público en este llamado Caso Bombas 2? Conversamos con la periodista de La Tercera Leslie Ayala sobre la causa y sobre cómo este hecho, de pasada, ofrece una suerte de revancha para el ministerio público tras el fracaso de hace diez años.