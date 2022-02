El Café Diario: La Convención Constitucional entre acusaciones, advertencias y los primeros pasos concretos hacia su texto final

La semana pasada, el pleno de la Convención Constitucional dio un paso crucial. Con el inicio de la votación en particular, se aprobaron los 10 primeros artículos que pasarán al texto de la nueva constitución.

El trabajo se dio en un clima político complejo. En las últimas semanas la convención ha visto cómo un grupo de constituyentes de la centroderecha acusaron su exclusión, al punto que un grupo de ellos se declaró “en reflexión”, algo que si bien no pasó a mayores, sí instaló la acusación sobre un supuesto veto a las visiones representadas por ese grupo. La conformación del movimiento “Amarillos por Chile”, a partir de una declaración de 75 figuras que incluyen ex personeros de la Concertación, reafirmó la idea de que existe el peligro de que la propuesta constitucional no sea suficientemente inclusiva. El grupo advierte en su texto el riesgo de que la Convención no genere una propuesta capaz de convocar a un nuevo pacto social, arriesgando el rechazo en el plebiscito de salida. Ayer, cuatro ciudadanos prominentes del mundo académico y social publicaron una carta abierta en la misma dirección. El texto firmado por Gastón Soublette, María Teresa Ruiz, Felipe Berríos y Adriana Valdés, derechamente “implora a los constituyentes que concuerden un texto con una base de acuerdo muy amplia, como para hacer del Plebiscito de salida un momento de unidad nacional y no un momento de polarización con resultados inciertos. Por otro lado, hay quienes desde el principio han acusado que el trabajo de la Convención ha debido enfrentar una constante campaña comunicacional adversa. La semana pasada un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso sobre la interacción en redes sociales sostuvo que la convención está “bajo un ataque digital permanente, sostenido e intenso”.

En medio de todo esto, ¿cómo avanza el trabajo de la propuesta constitucional y cómo influyen estos elementos? Conversamos con una de las expertas que ha seguido el proceso de cerca: Carolina Meza, abogada, académica de la Universidad Alberto Hurtado e investigadora del Observatorio Nueva Constitución.