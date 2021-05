La constituyente después del “estallido” de este fin de semana

Tsunami, avalancha, terremoto… Las analogías de catástrofe se quedan cortas para graficar lo que significó la jornada electoral de ayer para el gobierno y para la centroderecha en particular. En las inéditas elecciones de gobernador y en las elecciones municipales el oficialismo encuentra pocas excusas para celebrar y muchas derrotas emblemáticas paras lamentar.Una de las principales interrogantes instaladas tras este fin de semana está en la convención constitucional. El resultado de la elección de los 155 constituyentes no sólo se traduce en que la centroderecha no alcanzó el tercio de representación al que aspiraba, a pesar de presentarse en una lista unida que incluía a la ultraderecha. Se trata de un resultado que además rechaza en buena medida los partidos tradicionales, socava su representatividad y pone en duda la existencia de un “centro tradicional”, por así llamarlo, dentro de la convención. La gran cantidad de independientes electos para escribir la constitución, particularmente aquellos unidos en la llamada “lista del pueblo” -con cerca del 20% de los votos- dibuja una gran interrogante sobre la capacidad de negociación y acuerdos dentro de la convención. Con todo esto ¿cómo podemos proyectar lo que pasará una vez que la constituyente comience a trabajar?