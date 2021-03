Las dudas en Europa sobre la vacuna de AstraZeneca

Hace 2 horas

(AFP)

En medio de la pandemia, con los casos una vez más aumentando, las unidades críticas llenándose otra vez, la economía luchando por empezar a recuperarse y la población agotada de las restricciones, es un pésimo momento para dudar de las vacunas contra el coronavirus SaRS Cov 2. Pero es un hecho que respecto a una de ellas la duda se ha instalado.Una serie de eventos en Europa han desatado una ola de suspensiones de la inoculación de la vacuna desarrollada por la farmacéutica sueca-británica AstraZeneca junto a investigadores de la Universidad de Oxford. En concreto, se trata de 37 casos -algunos de ellos fatales- de pacientes que han desarrollado coágulos o trombos sanguíneos después de recibir la vacuna, aunque la causalidad no está establecida. 37 casos en un total de 17 millones de personas que han sido inoculadas en Europa, han advertido en la Organización Mundial de la Salud, no es una estadística que permita sugerir un vínculo de causalidad. Eso equivale a cerca de dos casos entre un millón de personas, y la incidencia promedio de estas trombosis es de un poco más de dos por cada mil personas.Sin embargo, un gran grupo de países dentro de la Unión Europea ha suspendido al menos temporalmente su uso. Ante la demanda por respuestas, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, volvió a pronunciarse ayer sobre la escasa evidencia de la causalidad, subrayando además que los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos de efectos secundarios. De todas formas, el organismo anunció que este jueves emitirá un informe final. Desde hace un par de meses esta vacuna venía enfrentando otros problemas en la Unión Europea, con reclamos por no cumplir con el stock prometido a tiempo y con embargos para exportar a países fuera del bloque continental. La duda se instala en momentos en que Europa vive una dura tercera ola de covid 19, algo que ha llevado a algunos países como Italia a restaurar los confinamientos. Además, los problemas proveen un combustible explosivo al movimiento antivacunas, que en Europa ha crecido a un ritmo que preocupa a los expertos.¿Cuánto afectará todo esto al proceso de vacunación europeo y qué podemos aprender en el resto del mundo de ello?