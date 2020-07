¿Quién es el nuevo ministro del Interior?

hace 30 minutos

El ahora ex senador asume en un momento, por decir lo menos, desafiante. No sólo tiene una coalición oficialista en desorden y conflicto; además entra a un gobierno impopular, desgastado y enfrentando la profunda crisis económica gatillada por la pandemia del coronavirus. Con el plebiscito de octubre como gran test y un posible rebrote del estallido social como gran amenaza, el nuevo jefe de gabinete no tendrá una “luna de miel”.