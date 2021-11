Boric da positivo de Covid-19 a dieciocho días de las elecciones y deberá cumplir cuarentena

Durante la noche del martes, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric -quien posee su esquema de vacunación completo-, anunció que había presentado síntomas de coronavirus y que estaba a la espera del resultado de un examen PCR, el cual hoy entregó un resultado positivo según informó en primera instancia por Twitter y luego por medio de un video.

“Quizás ya se enteraron, hoy día después de haber tenido síntomas, un poco de fiebre, me entregaron el resultado de un PCR que me hice a primera hora y desgraciadamente salió positivo, así que estoy con el bicho, pero voy a cumplir de manera muy responsable todos los protocolos de la Seremi y quiero pedirles a todos con quien fuimos contacto estrecho: estamos haciendo una lista muy rigurosa de los últimos días, que sigan todas las medidas necesarias, todo lo que indica la autoridad sanitaria, porque en estos momentos que nos puede tocar a cualquiera, tenemos que ser ultra responsables”, dijo Boric.

“(...) y por favor a quienes vean este video, no dejen de vacunarse y muchas gracias a los trabajadores y trabajadoras de la salud que lo han dado todo en estos meses complicados. Por mi parte, no les miento, estoy muy frustrado porque justo en este momento, en el tramo final de la campaña, pero confío en que si hacemos lo correcto voy a poder estar en las calles de nuevo con ustedes una vez cumplidas las recomendaciones de la autoridad sanitaria”, dijo el candidato.

Según informaron desde su equipo, el candidato se mantiene con fiebre y haciendo el reposo correspondiente. “Por mientras, en la medida en que me sienta bien, voy a estar participando virtualmente de diferentes actividades, y un abrazo gigante a nuestros voluntarios y voluntarias que hoy día más que nunca la campaña física recae en ustedes y no me cabe ninguna duda que la convicción que tenemos por hacer de este un país más justo, más digno para todos y todas, los lleva a movilizarse con mucho cariño. Un abrazo grande y les estaré contando cómo avanza esto”, cerró en el video de poco menos de 2 minutos.

De esta forma, y a dieciocho días de las elecciones presidenciales, el también diputado de Convergencia Social deberá realizar una cuarentena de diez días, tal como está establecido por el Ministerio de Salud (Minsal).

A los minutos, Sebastián Sichel expresó a través de Twitter: “Un abrazo Gabriel y que todo salga bien. Nosotros, a seguir con la cuarentena preventiva. Lo más importante es la salud de todos y el cuidado colectivo. Y a contar nuestras propuestas por vía remota!”, dijo el exministro.

Por su parte, José Antonio Kast manifestó también por medio de redes sociales: “Estimado Gabriel Boric, un abrazo y mucho ánimo, espero que te recuperes pronto y nos volvamos a ver en campaña a tu regreso”.

El pasado martes, ante la situación y la probabilidad de estar contagiado de Covid-19, Boric había suspendido su participación al programa de TVN “Candidato llegó tu hora”, que debía realizarse ayer.

Sin embargo, horas antes de presentar síntomas, alcanzó a asistir a un foro sobre Pymes junto a los candidatos presidenciales José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista).

Tras conocerse la noticia del abanderado de Apruebo Dignidad, tres de los candidatos comunicaron que iniciarían aislamiento preventivo y la única que se restó de aquella decisión fue Provoste. La senadora aseguró que esperaría el resultado del examen de Boric para tomar una decisión respecto a las actividades de su campaña y a su agenda legislativa en el Senado, ya que hoy debía asistir a tres sesiones en la Cámara Alta: dos de comisión y una en Sala.

Hasta ahora, Provoste, ME-O y Sichel ya han recibido sus resultados resultados negativos, y aún se está a la espera del test de Kast que, según informaron desde su equipo, debería estar listo entre la tarde y noche de este miércoles.

Sin embargo, a pesar de marcar negativo, los candidatos deberán esperar a lo que notifique el Minsal para poder retomar sus actividades de campaña. En caso de ser notificados como contactos estrechos, tendrán que cumplir con una cuarentena de siete días.

En este contexto, el ministro de Salud, Enrique Paris, recordó a la ciudadanía que “El examen PCR negativo no libera de cuarentena a contactos estrechos de un caso positivo”. “Todo quien fue contacto estrecho de Boric debe ponerse en cuarentena de inmediato”, dijo Paris más tarde en conversación con Radio Pauta.

La espera del resultado

Mientras aún se desconocía el diagnóstico de Boric, la senadora DC decidió ir hasta la Clínica Bupa de Reñaca y se realizó un PCR que, una hora más tarde, dio negativo. En ese momento, publicó un video saliendo del establecimiento de salud en el que increpó a Boric por la tardanza del resultado de su examen.

“Me tomé mi examen de PCR y ya me tuvieron los resultados. (...) Aquí está, negativo. Gabriel, sería bueno que subieras tu resultado pronto, porque nos tienes ahí a todos con las actividades sin poder iniciar, sin saber cómo han sido tus resultados”, señaló en la grabación de esta mañana Provoste, quien además fue criticada por parlamentarios de la oposición y del conglomerado de Boric.

Sin embargo, a pesar de tener el resultado que descartaba el contagio del virus, la abanderada de Nuevo Pacto Social anunció que, de igual manera, suspendería sus actividades y permanecería en aislamiento.

A las presiones de Provoste se sumó el candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien también se hizo en la mañana un PCR y recibió su resultado negativo pocas horas después.

Mediante sus redes sociales, compartió el examen y expresó: “esta mañana me hice un PCR preventivo, estuvo listo en algunas horas. Salió negativo. Curioso no tener aún el resultado del PCR de Gabriel Boric. Espero esté bien de salud y que por empatía a todos quienes hemos estado con él los últimos días, entregue pronto más información”.

Finalmente, y ante los emplazamientos, el diputado de CS informó que a las 18:00 horas de hoy tendría su resultado y así fue. “Esta mañana a 1era hora me tomaron PCR a domicilio siguiendo recomendación del médico para evitar riesgo de contagiar. Laboratorio entregará resultado a las 18 hrs. Agradezco preocupación de tod@s, especialmente de rivales que no han buscado sacar provecho político de esta situación”.

Por otro lado, Sichel y Kast también se refirieron a la situación que marcó la jornada. El abanderado de Chile Podemos Más, en el marco del live “Cocinando con Sichel”, expresó: “Supe que Gabriel Boric estaba con fiebre. Yo me hice un PCR muy temprano en la mañana. Cariños a Gabriel, espero que esté bien, a José Antonio Kast y a todos los otros candidatos. Tenemos que seguir cuidándonos, dar el ejemplo, prevenir todo el covid, y vacunarse”.

Mientras que el candidato del Partido Republicano subió un video a sus redes sociales en el que se mostraba a él realizándose el test, y acompañó la publicación con un saludo para los candidatos presidenciales. “Sometiéndome al PCR de rigor. Ojalá no sea nada!”, sostuvo.