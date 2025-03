A menos de un mes que inicie sus funciones el Ministerio de Seguridad: Cordero aborda los ejes de la nueva cartera

La mañana de este martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló que el próximo 1 de abril se pondrá en marcha el nuevo Ministerio de Seguridad. Si bien, aún no se sabe quién encabezará la cartera, ayer lunes la secretaria de Estado señaló que el nombre del nuevo ministro sería anunciado en esa misma fecha.

Uno de los nombres que suena más fuerte para liderar el ministerio es el del subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien esta jornada abordó esa posibilidad, asegurando que es “imprudente” para él, considerando su cargo, “adentrarse en las atribuciones presidenciales”.

“Yo he asumido dos cargos con contingencia específica, no tengo militancia y los partidos han sido siempre muy respetuosos del rol que he cumplido, los dos cargos que he desempeñado”, señaló en conversación con CNN, considerando que previamente ejerció como ministro de Justicia.

Junto con ello, dijo ser “una persona muy agradecida de la oportunidad que se me ha dado a servir al país en estos dos cargos, mi vida estaba en otra cosa y en algún momento pretendo volver a retomar mi vida en esos ámbitos”, sostuvo.

Los ejes del nuevo Ministerio

En horas de la mañana, la ministra Tohá precisó que uno de las novedades que tendrá Seguridad es que se establecerán “requisitos más exigentes para el personal del nuevo Ministerio de Seguridad Pública”. En esa línea, ejemplificó que “en el caso de los jefes de departamento, estos cargos deberán ser definidos mediante concurso”.

Cordero entró más en detalle, y señaló que en estricto rigor, a partir del 1 de abril “administrativamente, las policías pasan a depender del Ministerio de Seguridad Pública”.

Promulgación Ministerio de Seguridad. Foto: Mario Téllez / La Tercera.

“A partir de ese día las funciones de centro de gobierno quedan en el Ministerio del Interior en propiedad, ya no como parte de la tradición institucional sino como las atribuciones efectivas, pero en torno al Ministerio de Seguridad el efecto que se produce es ese, es uno de los tantos, a partir de eso comienza a funcionar también el sistema de seguridad pública y la implementación del ecosistema que está asociado al Ministerio de Seguridad que (…) en su diseño está configurado un nuevo modelo de gestión pública para la seguridad”, explicó.

Respecto a los nuevos requisitos que se exigirán para los funcionarios del ministerio, Cordero señaló que “están muy vinculados especialmente respecto a aquellas autoridades territoriales de tener que acreditar experiencia o antecedentes en materia de seguridad pública”.

“En otros términos, el propósito central en el diseño, es que las plazas de representación regional de exclusiva confianza tuvieran requisitos que más allá de la confianza, cumplieran con los requisitos de perfil de especialidad para ese propósito, al igual que aquellos cargos directivos que se encuentran en el interior del Ministerio con ese fin”, señaló el subsecretario.

El subsecretario del Interior, Luis Cordero. Foto: Pablo Vásquez.

El mismo día que comience a funcionar el Ministerio de Seguridad, Interior “estrenará renovadas funciones”, según indicó Tohá. De esa forma, la Subsecretaría del Interior, encabezada por Cordero sufriría ciertos cambios. Al respecto, el subsecretario explicó que “hoy día el vínculo, la dirección administrativa y civil de las policías está a cargo de la Subsecretaría del Interior, pero se reformula en toda una serie de funciones”.

“La Subsecretaría del Interior, yo diría que tiene como tres grandes núcleos, que es seguridad, gestión de catástrofe y gestión interna del gobierno. El gobierno interior depende de ese lugar (…) En ese lugar, por ejemplo, están no solo desde la coordinación de cómo funcionan las delegaciones, sino que también cómo operan los fondos de emergencia, etcétera”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que “lo que hace la reformulación del Ministerio del Interior es que todo ese rol de coordinación interna del gobierno repotencia, no solo el Ministerio, sino que la Subsecretaría del Interior, porque además del Ministerio del Interior sale la Subsecretaría de Prevención del Delito, que se va a Seguridad, y las policías se van también al Ministerio de Seguridad”, explicó.