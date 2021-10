AC contra Presidente Piñera: exministros Céspedes y Valdés se excusan de asistir a comisión revisora

Este jueves continúo la revisión de la acusación constitucional contra el Presidente Piñera, esto luego de que el pasado 13 de octubre diputados de oposición ingresaran la acción por un eventual conflicto de interés en el marco de la compraventa del proyecto minero Dominga.

En la tercera sesión de esta semana la comisión evaluadora -integrada por los diputados Florcita Alarcón (PH), Pepe Auth (Ind.), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind.-RN) y liderada por la diputada Maya Fernández (PS)- iba a recibir al exministro de Economía, Luis Felipe Céspedes (2014-2017), y al exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés (2015-2017).

Ambos exjefes de cartera, de la segunda gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, se excusaron de asistir a la comisión. Céspedes apuntó a compromisos académicos previos, mientras que Valdés excusó su inasistencia por estar fuera del país y no tener conexión.

De esta forma, las inasistencias de Céspedes y Valdés se unen al Fiscal nacional, Jorge Abbott -se excusó de asistir apuntando que la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, está al mando de la investigación y que él no puede referirse a este proceso-, a la exministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos -argumentó que no pudo asistir por sus labores constitucionales- el director del SII, Fernando Barraza -por temas de agenda- y el exfiscal Manuel Guerra -que investigó a Piñera por el caso Exalmar y señaló que “no es procedente ni adecuado referirse a una investigación penal concluida”-.

Con todo, Julio Pertuzé, subsecretario de Economía, fue el primero en intervenir en esta sesión. En la instancia indicó que la Oficina de Proyectos Sustentables (GPS) se creó a través del decreto supremo n°99 en el año 2018, la cual reemplazó al Comité Asesor Presidencial Pro inversión, creada el 2016.

La oficina GPS “actúa como la secretaría ejecutiva del comité asesor de proyecto sustentables, instancia colegiada integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de inversión en el país, sean de carácter privado o públicas”.

Respecto al proyecto Minero Dominga afirmó que “se encuentra judicializado y sin actividad desde antes de la fecha de creación de la oficina GPS, por lo que ésta no está realizando ningún tipo de gestión en relación con este”.

“Por tratarse de un proyecto de inversión de gran impacto en términos de inversión y empleo se incluyó las primeras tres versiones del reporte de inversión que publica la oficina GPS, septiembre, octubre y noviembre del año 2018, en el que es algo meramente informativo. Sin embargo, por no presentar actividad a la cual hacer seguimiento, ni claridad respecto de su desarrollo, se eliminó de los reportes sucesivos”, sostuvo el subsecretario.

Tras su intervención, el diputado Auth le consulta al subsecretario “¿Por qué el 2018 se incorpora un proyecto en el listado de prioridades que desde el punto de vista legal no existe, no está sobre la mesa? (...) ¿Qué motiva que entre al listado un proyecto que no está en trámite? y por lo tanto la oficina GPS no tiene nada que hacer”.

Ante la pregunta, Pertuzé recalcó: “eso obedece a que justamente cuando se crea la oficina lo primero que se hace es que realiza un arqueo de todos los proyectos que se están monitoreando, que se delega del comité en cuestión, pero un proyecto que está judicializado la verdad es que no tiene sentido porque no se está monitoreando, no está avanzando, no se está tramitando y por lo mismo se toma la decisión de sacarlo del listado”.

En una línea similar, el subsecretario de Economía aseguró que “nosotros como Estado, los plazos se exceden hasta siete veces los plazos legales o lo establecido dentro de las normas, entonces nosotros efectivamente tenemos un problema enorme de coordinación ministerial”, y sobre la priorización de proyectos enfatizó que “no hay ninguna priorización, ninguna”.

La autoridad también fue consultada sobre gestiones específicas y un eventual trato especial al proyecto, a lo que respondió: “cero, nada”. Y añadió que “el Presidente tampoco ha inferido en ningún otro proyecto de inversión que este monitoreando la oficina GPS”.

Luego de terminar con las preguntas era el turno de la Directora Regional del SEA en la Región de Coquimbo, Claudia Martínez. Sin embargo, su participación fue reagendada para la sesión de esta tarde (15:00 horas) por no poder conectarse a la comisión desde su computador.