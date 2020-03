Alcaldesa Matthei en picada contra pronunciamiento de Contraloría: “Al contralor no le gusta que Lavín esté tan bien en las encuestas”

“No tiene ninguna facultad para decir eso”. Esa fue la tajante respuesta de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, al referirse al pronunciamiento que la Contraloría General emitió el pasado martes.

El organismo se refirió a la participación de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral, advirtiendo que puede “frivolizar la función pública”. Además, agregó que la presencia en estas producción puede constituir “una sobreutilización de la imagen personal del alcalde, asignándole un beneficio electoral a quien sirve dicho cargo público, en desmedro de la igualdad de oportunidades del resto de los ciudadanos”.

“¿Quién lo ha transformado a él (contralor Jorge Bermúdez) en un censor, el que dice qué es bueno y qué no es bueno, qué se puede decir y dónde se puede ir? ¿Dónde está el derecho a la libre expresión de esto?”, dijo Matthei esta mañana en conversación con Radio Agricultura, donde fue enfática en señalar que “la verdad es que sencillamente no lo voy a acatar”.

Consultada por cuál creía que era la motivación de esta petición, la edil de Providencia respondió: “Me imagino que proteger a otros candidatos en contra de (el alcalde de Las Condes, Joaquín) Lavín”.

"Yo creo que en el fondo, al contralor no le gusta que a Joaquín Lavín esté tan bien en las encuestas. Pero no sé qué es lo que lo motiva. En todo caso, es tan absurdo ese dictamen que no creo que nadie lo vaya a acatar”, sostuvo.

La respuesta de Lavín

El edil de Las Condes, en tanto, también abordó el pronunciamiento del organismo.

En entrevista con el programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión, el jefe comunal afirmó que “quiero acoger lo que dijo la Contraloría. Es muy discutible, lo hablaremos después”. Y bromeó: “Ellos me pusieron la mascarilla a mí”.

Contraloría: “Tenemos facultades de control jurídico, contable y más, sobre los municipios”

Por su parte, Contraloría -a través de su cuenta de Twitter- manifestó que “nuestro ordenamiento jurídico es claro. Contraloría tiene facultades de control jurídico, contable y más, sobre las Municipalidades del país. Esto, incluye a los alcaldes”.

"A algunas personas no les gusta el control, pero tenemos herramientas para hacerlo valer”, añadió en la red social.

Además, precisaron que “dictaminamos que los alcaldes/as no debieran participar de forma permanente y estable en programas de TV, no que no participen en entrevistas o sean contactados por algún tema”.