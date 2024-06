Alcaldesa Peñaloza (UDI) hace un mea culpa de su gestión: “Nunca pensé que había errores administrativos tan importantes”

Fue el pasado 4 de abril que la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), confirmó que no iría a la reelección en las próximas elecciones municipales programadas para el 27 de octubre.

“Porque no estoy dispuesta para que mi nombre sea un factor de división, frente a este desafío que es mayor, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa”, dijo en esa oportunidad, dando el paso a Marcela Cubillos como candidata de Chile Vamos en esa comuna.

A casi tres meses del anuncio, Peñaloza abordó sus últimos meses en su cargo y entregó más detalles sobre cómo se forjó la decisión de desistir de la reelección.

“Yo estoy en política por un proyecto común, no sólo de partido. Un proyecto que va más allá de lo mío y de mi nombre. Y, obviamente, empecé a sentir que eso ya no tenía esas características. Yo no podía ser parte de un falso conflicto político en Las Condes. No estaba disponible para que mi nombre estuviera mezclado en esa juguera. Fue incómodo, fue difícil, fue muy triste. Es una decisión que me duele”, reconoció en diálogo con el programa de streaming Incómodas.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza.

Consultada respecto a si sintió que su coalición le “quitó el piso” frente a su reelección, la jefa comunal aseguró que “no fue así” y que siempre sintió “un respaldo super transversal, no solamente de la UDI -el partido en que milito- sino también de Chile Vamos”.

“Obviamente, yo no me puedo hacer cargo de las impresiones y sensaciones de todos. Y, la verdad, no fue así. Por eso, estoy súper tranquila. A mí no me dieron la espalda, todo lo contrario. Es una decisión que me permitieron tomar con mucha libertad”, afirmó.

“Confié en una estructura en la que no debiera haber confiado”

La militante de la UDI explicó que su decisión se dio tras una conversación “muy sincera” con las dirigencias, en donde ella consideró que la mejor opción para su “proyecto personal” y familia era no apostar por otro período en la alcaldía de Las Condes: “Estoy muy tranquila con esta decisión, porque creo que fue la correcta”.

Frente a las investigaciones que abrió la Fiscalía en el municipio, Peñaloza dijo estar convencida de que “en la administración pública, con las platas públicas, la fiscalización y las auditorías” son el punto de partida y que no cree que le hayan “jugado en contra”.

“Son casos que, desde el día uno en que me di cuenta de que podía haber algo, pedí que se investigaran. He sido activa en presentar toda la documentación, y espero que la información la tengamos dentro de los seis meses que quedan, para poder asumir esas noticias siendo alcaldesa, y hacer un cierre de todo ese proceso”, planteó.

Fachada de la Municipalidad de Las Condes.

Con todo, la alcaldesa pidió “separar las cosas” a la hora de evaluar su gestión, destacando los avances -a su juicio- en materia de seguridad: “¿Qué otra comuna en el país puede decir que tiene los mejores índices de seguridad en los últimos 20 años? En Las Condes podemos decirlo”.

“Si yo miro para atrás y hago una reflexión, yo confié en una estructura en la que no debiera haber confiado en la forma en que lo hice. En personas, en equipos, que llevaban 15, 20 o 25 años haciendo una pega. Yo no les estaba pidiendo una pega distinta, no les dije ‘lleguemos a la luna’. Todo lo que nosotros hicimos ya se había hecho antes. Yo nunca pensé que había errores administrativos tan importantes en esos procesos”, reconoció.

Pese a hacer un mea culpa, la jefa comunal indicó que dejará el cargo viendo “el lado positivo, luminoso, porque incluso con las sombras que ha tenido mi experiencia como alcaldesa, la raya siempre es positiva”. De hecho, agregó, “me planteé siempre una buena gestión, y creo que eso se logró”.