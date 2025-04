“Hemos sido muy leales y no ha existido reciprocidad”: Vodanovic refuerza la molestia del PS con el FA tras el fallo contra Isabel Allende

A las 11.00 de la mañana de este viernes, la directiva del Partido Socialista se reunirá para abordar el caso de la senadora Isabel Allende.

Y es que, durante la tarde de ayer, trascendió la información de que el Tribunal Constitucional (TC) habría decidido destituir a la senadora Allende, por su rol en la fallida adquisición por parte del gobierno de la excasa de su padre, Salvador Allende, en Providencia.

Sin embargo, el fallo en cuestión aún no es entregado de manera oficial a la Cámara Alta, lo que concretaría la destitución de la senadora Allende.

El caso no solo está afectando a la senadora, sino también a la relación de su partido con el Frente Amplio, la colectividad del Presidente Gabriel Boric.

Valparaiso, 7 de enero 2025 Punto de prensa de la senadora Isabel Allende Sebastian Cisternas/Aton Chile

Y es que a pesar de que el fallo adverso era previsible, el voto a favor de la destitución de las ministras Marzi y Yáñez –ambas designadas por el Mandatario y políticamente ligadas al Frente Amplio-, generó un profundo malestar en el PS, donde estiman que el hecho traerá repercusiones en su relación con el frenteamplismo, dado el peso simbólico que tiene la senadora para los socialistas.

No solo eso, la molestia también se generó por la presentación de la candidatura presidencial de Gonzalo Winter (FA) al mismo tiempo que ocurría esta situación.

Así lo transmitió esta mañana la senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic. “La verdad es que efectivamente dentro de mi partido hoy hay un ánimo complejo contra el Frente Amplio, se ve toda esta cadena de errores, de desprolijidades que terminan con la salida de una senadora”, señaló en conversación con Radio Cooperativa.

Eso sí, aclaró que para ella el disgusto no es por el fallo. “El Tribunal Constitucional es un tribunal político, pero creo que más allá de las opiniones jurídicas, creo que hay una desazón respecto del comportamiento de quienes intervinieron en esto, y por cierto esto que coincidentemente ocurre ayer, que fue el lanzamiento de esta candidatura de Gonzalo Winter, en paralelo a que se conocía, entre comillas, el fallo, porque el fallo no lo conocemos, se filtró, y en paralelo ocurre esta celebración, que claro, yo no digo que se hubiera suspendido, pero al menos pudo haber tenido un tono, palabras u otro contexto. Entonces la verdad, estamos dolidos”, dijo.

Santiago, 3 de Abril de 2025. Frente Amplio Proclama a Gonzalo Winter como candidato presidencial. Luis Quinteros/Aton Chile

En ese sentido, enfatizó en que “el partido del Presidente tiene que saber que el Partido Socialista ha sido extremadamente leal durante este gobierno”.

“Hemos hecho enormes sacrificios desde la mesa del Partido Socialista, hemos sido muy leales (...) y sentimos que no ha existido esa reciprocidad, no solo en esto, en muchas otras situaciones”, reprochó.

“Y no estoy hablando de cargos, porque los cargos no es algo que le interesa al Partido Socialista, ni en este caso, ni tampoco, aprovecho de decirlo, para negociar, entre comillas, ninguna candidatura presidencial”, cerró la senadora.