Ibáñez (FA) por destitución de Isabel Allende y críticas del PS: “No hay ningún militante del Frente Amplio en el TC”

El diputado del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, abordó la destitución de la senadora Isabel Allende determinada por el Tribunal Constitucional (TC) en donde fue enfático al señalar que “no hay ningún militante del Frente Amplio en el TC” y descartó que desde la colectividad estuvieran “celebrando” el dictamen.

En conversación con radio Duna, el parlamentario defendió la figura de Allende “sería muy lamentable que se manche su intachable carrera política por este asunto. En términos jurídicos no hubo compraventa y quiero expresar mi solidaridad con la senadora”.

A pesar de ello, indicó que “hay que respetar la autonomía del TC, pero no comparto en absoluto la decisión del TC”. “Yo quiero ser súper claro, aquí hubo un error, una desprolijidad, aquí salió una ministra por este tema y no debió haber ocurrido”, expresó añadiendo que desde su punto de vista no traspasó la Constitución.

Respecto a las críticas que han emitido desde el Partido Socialista (PS), y a las declaraciones del diputado Daniel Melo (PS), en donde apuntó contra FA indicando que estarían “celebrando”, Ibáñez defendió a la colectividad señalando que no era verdad.

“No, la verdad que, o sea, ayer estuvimos todos reunidos en un comité central y la sensación era igual, no hay ningún militante del Frente Amplio en el Tribunal Constitucional (...) Cuando se eligen los miembros del TC, existen negociaciones en el Senado, donde tenemos minoría”, añadió.

Asimismo, sobre las responsabilidades políticas del caso, el diputado frenteamplista apuntó que “hay un sumario hoy para establecer las responsabilidades administrativas, así que esperemos que eso corra por su carril. En términos de responsabilidad política, ya renunciaron dos ministras, yo creo que eso ya es manifestación suficiente de justamente asumir el error que se cometió”.