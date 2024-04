Desde la sede de la UDI, Daniela Peñaloza confirma que no irá a la reelección en Las Condes

Desde la sede de la UDI, y flanqueada por la directiva de la colectividad y timoneles de los demás partidos de Chile Vamos (RN y Evópoli), pasadas las 12.40 horas de este jueves la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, confirmó que no irá a la reelección en las próximas elecciones municipales programadas para el 27 de octubre.

Como lo había adelantado La Tercera, la jefa comunal no repostulará al municipio en cual lleva solo un periodo y al que llegó con el apoyo de Joaquín Lavín, quien impulsó su nombre cuando optó -en enero de 2021- por no ir a la reelección para ser candidato a las primarias presidenciales de Chile Vamos.

Si bien Peñaloza aseguró en su momento que iría a la reelección municipal “sí o sí”, al poco tiempo su relato dio un giro, al señalar que era una decisión que iba “a anunciar en su momento”.

Lo cierto es que que la alcaldesa de Las Condes se vio obligada a retroceder en medio de la decisión que zanjó su partido, la UDI, para que no compita nuevamente por la zona.

Este martes, el timonel de la tienda, el senador Javier Macaya dio una señal al manifestar que “la definición que tomemos respecto de la comuna de Las Condes, antes de conservarla por la prensa o notificar algo, la vamos a conversar con todas las personas que estén involucradas y en eso hay una institucionalidad de nuestro partido que nosotros respetamos”.

“Dejo en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos”

En su intervención en esta jornada, la jefa comunal señaló: “He decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos, para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y nuestros valores”.

Peñaloza recalcó que “hoy es tiempo de la generosidad y de la unidad”, porque Chile “está viviendo una profunda crisis, que todos los chilenos de Arica a Punta Arenas viven día a día. Crisis en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud y en tantos otros temas”.

“Este es un momento de inflexión, que exige sobre todo un proyecto común, liderado por la centro-derecha, que muestre un camino de futuro, lleno de esperanza para todos los chilenos”, apuntó.

Peñaloza también afirmó que en los últimos meses se ha buscado “majaderamente el enlodar la gestión municipal que hemos realizado”, como también su honra “de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan crear falsos empates, sin medir consecuencias, y que terminan produciendo un gran daño”.

“Esto ha puesto Las Condes en un foco de un conflicto político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Por eso, eso debe terminar hoy día. La política, la tan cuestionada política, que muchas veces cae presa de la pequeñez, del individualismo y de la división. Por el contrario, yo creo en la buena política, porque Chile merece lo mejor de cada uno de nosotros”, expresó.

Investigaciones contra la municipalidad

La UDI había apostado en un inicio por la reelección de Peñaloza en Las Condes, sin embargo, debilitó su repostulación la investigación que hace poco más de tres meses inició la Fiscalía Oriente para determinar presuntos delitos de corrupción en la venta de una serie de propiedades para la construcción del tercer Cesfam de Las Condes.

La indagatoria liderada por el fiscal Rodrigo Mena ha avanzado a través de la toma de declaraciones de altos funcionarios municipales, donde figura también como investigada la alcaldesa.

Además, en medio de las pesquisas la Fiscalía realizó el alzamiento de secreto bancario de la jefa comunal y otros siete funcionarios, según reveló Ciper.

Esta acción tiene por objetivo determinar si existieron delitos en la compra de parte del municipio a la empresa Vulcon, especialmente en la adquisición de la “casa 10″, la que se habría comprado con sobreprecio, según la denuncia ante la Fiscalía de los concejales Catalina San Martín (ind. ex-Evo), Patricio Bopp (ind. ex-UDI), Leonardo Prat (ind. rep.) y Sergio Melnick (rep.).

Por otra parte, el Ministerio Público decidió abrir una investigación en Las Condes para perseguir eventuales responsabilidades penales por posibles irregularidades en pagos de horas extras para funcionarios.

En tanto, la Contraloría encontró en noviembre de 2023 una serie de falencias en el proceso de subvenciones y aportes por asignación directa de la Municipalidad de Las Condes a diferentes organizaciones. En este caso se cuestiona que funcionarios de la municipalidad estarían contratados por las propias asociaciones a las que llegan los millonarios fondos y que esos “dobles roles” son irregulares. A raíz de ello, el entre contralor envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

A esto además se suman los cuestionamientos que surgieron tras conocerse que Las Condes contrató a la exconvencional UDI Carol Bown para la difusión de contenidos de la comuna en redes sociales.

Desde el sector dicen que la caída de la repostulación de Peñaloza responde, en parte, al manejo de ella para enfrentar las investigaciones en contra de la municipalidad, pero también la demora en decir que iba a la reelección, entre otros factores.

Factor Cubillos

Uno de los motivos principales que llevaron a la UDI a tomar una decisión, fue la arremetida de Marcela Cubillos para competir en Las Condes.

La exministra, que se mantiene como independiente, no solo comenzó a ganar apoyos al interior del propio partido, sino que también, según sondeos de opinión que manejan en el sector, es más competitiva que Peñaloza, por lo que -si ambas entraban en disputa- la colectividad que lidera Macaya saldría derrotada.

De hecho, el Partido Republicano desistió de su idea de competir en Las Condes, como lo había advertido su presidente, Arturo Squella antes de la entrada en competencia de la exconvencional. Desde la colectividad fundada por José Antonio Kast transmiten que les gusta el nombre de la exministra.

Ante ese escenario, desde Chile Vamos algunos transmiten que se debe hacer un gesto y convencer a Cubillos de que sea la postulante del pacto y así asegurar que no sea la carta de Republicanos.

Desde el gremialismo, por ejemplo, transmiten que una de las fórmulas es destacar el “adn UDI” de Cubillos y su historia ligada a Chile Vamos.