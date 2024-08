Bachelet descarta candidatura presidencial: “Yo no soy candidata”

“Yo no soy candidata (...). Está descartado”. Así de tajante fueron las palabras con las que, la tarde de este lunes, la expresidenta Michelle Bachelet descartó la posibilidad de aparecer en la papeleta de las próximas elecciones presidenciales.

Las declaraciones de la exmandataria se dieron en medio la ceremonia de conmemoración del 70° aniversario del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) -en la que también participó el Presidente Gabriel Boric- y en un contexto en que, durante las últimas semanas, en los partidos de la alianza de gobierno se ha reavivado el interés para que asuma una tercera candidatura a La Moneda.

El tema presidencial, incluso, se instaló dentro del gobierno. Esto, después de que este fin de semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, valorara que la figura de Bachelet apareciera dentro de las opciones y llamara a tomar esa definición “con algún sistema de primarias amplio, que nos ayude a construir unidad”.

Lo cierto es que, a la salida del encuentro -en el que Bachelet fue también homenajeada por su contribución a la educación superior en el país-, la exjefa de Estado descartó participar de una primaria oficialista y aseguró que son los partidos “los que tienen que definir sus candidatos y los mecanismos para elegirlos. Cuando salga una candidata o candidato de nuestro sector, yo lo voy a apoyar”.

Si bien previamente Bachelet ya había dado cuenta de que no estaba dispuesta a asumir una tercera candidatura presidencial, prefiriendo abogar por nuevos liderazgos y asumir un rol más articulador en la centroizquierda, es la primera vez que la exmandataria emplea un tono más severo al respecto. Algo no menor, considerando además que este lunes tiene un viaje programado al extranjero, por lo que se espera que disminuya sus apariciones públicas.

Santiago 19 de agosto 2024. El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a la expresidenta Michelle Bachelet, participa de la conmemoración del aniversario N° 70 del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Desde el entorno de la expresidenta aseguran que el tono adoptado se explica por varios factores. Eso sí, descartan que las declaraciones de Tohá llamando a primarias hayan influido y, así también, que la exmandataria se haya decantado por ir a buscar la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU).

Y es que, según afirman, la exmandataria no estaría cómoda con la extensa cobertura que se le ha dado a su eventual tercera carrera presidencial y entiende que, a diferencia de lo que ocurrió en sus primeras dos candidaturas, ahora las posibilidades de perder son altas.

A lo anterior se suma el diseño de los partidos derecha, liderado sus figuras presidenciales, Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano), de salir a criticar a la exmandataria y cuestionar parte del legado de sus dos administraciones, como las reformas tributaria, educacional y al sistema político.

De hecho, este lunes en un punto de prensa, desde Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) apuntaron en contra la exmandataria. “Bachelet tiene todo el derecho del mundo a hacer campaña para su elección presidencial si es que quiere (...). Pero lo que sí, creemos que es importante que les responda a los chilenos por sus reformas. Ese gobierno impulsó las reformas que hoy día todo Chile sufre”, criticó el presidente interino de la UDI, Guillermo Ramírez.

¿Cómo lo miran los partidos?

Para algunos líderes del Socialismo Democrático, no fue una sorpresa el tono de Bachelet, ya que aseguran que la expresidenta ya había dado señales en esa dirección y que el aumento de las presión durante los últimos días la habría obligado a ser más clara. En ese sentido, valoraron la señal entregada e incluso, agregan que se abre el espacio para que aparezcan otros candidatos.

Al respecto, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, aseguró que “la Presidenta reiteradamente ha señalado que no quiere ser candidata, hoy día lo reitera. Y además nos entrega a los partidos políticos la responsabilidad de buscar a quien sea el candidato o candidata”.

Y agregó que “ella ha sido categórica y nosotros tenemos que ser respetuosos de su decisión y tomar el desafío que nos plantea la presidenta, para el cual ella siempre ha estado disponible, en colaborar a los liderazgos del sector”.

Javier Salvo/Aton Chile

Así también, la senadora socialista se refirió a la posibilidad de que Tohá asuma la candidatura presidencial. “Nuestra ministra del Interior es uno de los liderazgos importantes que tiene el sector y por cierto si ella también toma la decisión probablemente, como ella misma dijo, haya que decidir en primarias el nombre de quien sea el abanderado”, concluyó Vodanovic.

Sobre las palabras de Bachelet, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista (PS), Daniel Melo, aseguró que “la presidenta Bachelet dijo lo que todos sabemos, que ella no es candidata y que este tema no está hoy en sus propiedades. No obstante, somos miles los chilenos quienes vemos en su liderazgo una esperanza de cambios, con seguridad y justicia social. Aún no es tiempo de definiciones presidenciales, ya habrá espacio para que el mundo progresista defina una alternativa real a la extrema derecha y su agenda conservadora”.

El diputado Tomás de Rementería (PS), por su parte, indicó que “la presidenta Bachelet ya fue presidenta, ella tiene el derecho a no querer serlo nuevamente y en eso tenemos que ser respetuosos de su decisión, pero sin duda es la mejor carta que tenemos, la mejor aspectada, siendo que yo creo que cualquiera le podría ganar a la carta de la derecha que ya lleva varios años perdiendo elecciones presidenciales”.

Su par, Daniel Manouchehri (PS), en tanto, aseguró que “el descarte de una candidatura presidencial de Michelle Bachelet debe ser tomado como un desafío para que desde las fuerzas de cambio surjan nuevos liderazgos presidenciales. Liderazgos que tengan el coraje y la fuerza para impulsar las transformaciones que se requieren”.