Bancada PS no llega a acuerdo con la DC y anuncia acusación constitucional propia contra el ministro Jean Pierre Matus

Este martes, la bancada del Partido Socialista (PS) anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, luego de que hace algunas semanas se revelara que estaría involucrado en los chats del abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva imputado por los ilícitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Audio.

Pese a que la tienda socialista había llegado este lunes a un acuerdo con la Democracia Cristiana (DC) para aunar posturas respecto al libelo acusatorio contra el magistrado del máximo tribunal del país, durante la jornada se generaron desacuerdos con la tienda del Socialismo Democrático por el apoyo que le dio la oposición a la acusación anunciada por el diputado Eric Aedo (DC) ayer.

No obstante, el oficialismo ya pactó efectuar una acción similar respecto de la ministra Ángela Vivanco.

En torno a la acusación contra Matus, el jefe de bancada PS, diputado Daniel Melo, detalló que “creemos que, una vez analizados los antecedentes con nuestros asesores, la discusión con la propia bancada, se reúnen los requerimientos mínimos para poder impulsar esta acusación constitucional por notable abandono de deberes”.

“El solo hecho de mentir, sin duda, es una falta grave desde el punto de vista de la probidad y creemos que daña, sin duda, la posibilidad de poder contar con miembros del Poder Judicial que estén con altos estándares en materia de sus quehaceres”, prosiguió el legislador.

Pese a que la acción fue proclamada por el PS, sin la DC, Melo enfatizó que “nos interesa tener una sola conducta, ser coherentes. Es por eso que vamos a mantener la conversación con el mundo oficialista, en este caso con las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, y luego, por cierto, vamos a conversar también con la bancada de la Democracia Cristiana”.

“Nos interesa que esta acusación constitucional cuente con el respaldo más amplio posible. Ese siempre ha sido el espíritu de los socialistas. Tratándose de estas materias en las que la red de corrupción que está investigando la Fiscalía por el ‘Caso Audios’, creo que es muy importante que se avance. La red Hermosilla llega directamente al exministro Chadwick, no hay que olvidar aquello, y por lo tanto los socialistas vamos a trabajar para poder tener y contar con los votos por esta presentación. Hay que dar una señal clara a favor de la transparencia y la probidad, así se han pasado a llevar los principios de probidad, de imparcialidad e independencia y eso es sumamente grave”, finalizó.

En la instancia, Melo estuvo acompañado por los diputados querellantes del Caso Hermosilla, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, además de los parlamentarios Jaime Naranjo y Leonardo Soto.

Precisamente este último entregó detalles respecto al desacuerdo con la DC, manifestando que “ayer el diputado Aedo no tenía ningún documento, nosotros vamos a juntarnos con él y si hay convergencia, por supuesto”.

“Ahora, si es que no hay un cuestionamiento profundo a la red de corrupción de Hermosilla y Chadwick nosotros evidentemente tenemos todo el derecho de separar aguas cuando algunos quieren lavar la responsabilidad de la UDI. Por ejemplo, respecto a la acusación de Aedo, la derecha, la UDI, los autores de esta trama de corrupción han dicho que la van a apoyar y se van a adherir. Nosotros no podemos compartir el mismo documento con los creadores de esta trama de corrupción. Esa es la línea roja y la vamos a mantener. Si esa línea roja no está, por supuesto con Aedo vamos a tener mucha convergencia”, explicó.