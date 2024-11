Bárbara Figueroa refuerza críticas del PC a dictamen de Contraloría y defiende postura de Jara sobre el tema

En Desde la Redacción de La Tercera, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, abordó el polémico dictamen de Contraloría que movilizó a funcionarios públicos y generó amplias críticas desde su colectividad.

El organismo liderado por Dorothy Pérez estableció que los funcionarios públicos a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos, y no al ente contralor, interpretación que regía hasta la era de Jorge Bermúdez.

Por lo mismo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y el Colegio de Profesores, llegaron a la puerta del entre contralor en Teatinos 56, para entregar una carta en la que solicitan a la contralora Dorothy Pérez que reconsidere el cambio en el reglamento.

Además de dicha movilización, el PC también manifestó sus descargos. Asimismo, esta jornada, la otrora presidenta de la CUT profundizó en esta postura de crítica hacia el dictamen, tal como lo ha manifestado el presidente de su tienda, Lautaro Carmona.

“Nosotros hemos señalado que nos preocupa este dictamen que contraviene lo que en su minuto señalara como interpretación rigurosa del estatuto administrativo el propio Contralor Bermúdez”, señaló Figueroa.

En ese sentido, señaló que “establece un criterio que es de retroceso respecto de garantía de estabilidad laboral para los funcionarios públicos (...) es grave”.

Dicho eso, afirmó que es “preocupante esperar la ratificación (del cargo de Pérez) para luego emanar un dictamen de estas características a puertas de un proceso de negociación que va a vivir el sector público, del cual no creo que sea ajena o desconozca la contralora que ese proceso de negociación se vive durante el debate de presupuesto, yo no quisiera hacer una lectura de aquello. Creo que no nos corresponde interpretar, pero sí, evidentemente que en ese contexto es complejo”.

En esa dirección, Figueroa sostuvo que ante este criterio que significa un “retroceso de garantía de estabilidad laboral para los funcionarios públicos”, es que el PC espera que haya una revisión.

Para cerrar, la exembajadora de Chile en Argentina defendió la postura de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), quien ayer marcó que esta situación era parte del rol de Contraloría.

“Yo diría que nadie podría complicarse con las palabras que ha emitido la ministra del Trabajo porque en sus declaraciones no dice nada más ni nada menos que el rol que cumple la Contraloría. No está haciendo un juicio respecto de esta situación. Hace una descripción factual, pero no plantea ninguna acción ni ninguna posición del gobierno al respecto (...) el gobierno es respetuoso de la función que le toca a la contraloría. Eso a nadie podría llamarle la atención”, concluyó Figueroa.