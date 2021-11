Boric cambia de estrategia y acuerda ir a solo dos debates con Kast

Una reunión por Zoom sostuvieron la tarde del lunes los encargados de comunicaciones de los comandos de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Partido Republicano). El objetivo del encuentro era llegar a una postura común respecto a la cantidad de debates que sostendrán ambas cartas a La Moneda de cara a la segunda vuelta presidencial.

La reunión de coordinación entre los comandos era clave, dada la relevancia que han tenido los debates en esta campaña presidencial. En ambos sectores reconocen que la performance de los abanderados en esas instancias ha sido “clave” para su rendimiento electoral. De hecho, hay consenso en que ese fue uno de los factores que consolidaron el triunfo de Boric en las primarias de Apruebo Dignidad contra Daniel Jadue (PC).

En ese sentido, ambos sectores iniciaron una serie de gestiones para llegar a un consenso de cara a los encuentros televisivos, que se concretó en la cita de este lunes y en conversaciones previas entre los encargados políticos de Boric, Giorgio Jackson, y de Kast, Cristián Valenzuela.

Según aseguran en los equipos, la conclusión del encuentro -en el que participaron los encargados de comunicaciones de ambos comandos, Felipe Valenzuela (Boric) y Carolina Araya (Kast)- fue que los abanderados presidenciales solo se encontrarían en dos debates: el de Archi y el de Anatel, el 13 de diciembre.

La definición de realizar solo dos debates en lo que resta de la campaña marcó un giro en la estrategia inicial de Boric, quien tras los resultados del domingo 21 de noviembre emplazó a Kast a debatir sobre “todos” los temas. “Le he pedido a mi equipo que desde ya se organicen debates en todos los temas con Kast, porque frente a la intolerancia y la discriminación ni un paso atrás”, sostuvo esa noche.

En el comando de Boric sostienen que el foco para estas semanas será el despliegue territorial y que, por eso, han preferido disminuir el número de debates. Según las mismas fuentes, la preparación para una instancia de esa naturaleza les quita varias horas de campaña y de despliegue en terreno.

El acuerdo no dejó conformes a los adherentes de José Antonio Kast. Según aseguran en ese comando, en el encuentro le transmitieron a Valenzuela que querían sumar un debate más. No obstante, si bien no cerraron la puerta, desde el equipo de Boric respondieron que por ahora no tendrían disponibilidad de agenda para otro encuentro.

Por eso, dicen, ya habrían rechazado algunas invitaciones de medios digitales y otros como Canal 13 y La Tercera.

No obstante, pese a que ven pocas probabilidades de incorporar otro debate, en la reunión de los comandos de Kast y Boric dejaron abierta la posibilidad de sumar uno organizado por CNN, dependiendo de la agenda.

Además del número de debates, en la reunión de los equipos se abordó la necesidad de coordinar que ambos encuentros aborden temáticas distintas.

Durante la tarde el mismo reaccionó criticando a Boric por su decisión de acotar los debates. “Nuevamente el candidato de Apruebo Dignidad y el PC decide ausentarse de un debate que estaba previamente acordado. Recordemos que durante la primera vuelta Gabriel Boric se ausentó en tres ocasiones de encuentros presidenciales. En su comando vuelven a esgrimir las mismas excusas: topes de agenda o viajes a regiones. Boric elude los debates; es lamentable que sólo quiera estar para transmitir su mensaje a sus seguidores, sin contrapuntos. Vemos que para algunas cosas quiera estar, pero donde hay exposición de ideas y confrontación de programas y del futuro de Chile, no quiera estar”, dijo.