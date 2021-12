Boric en su primer discurso como Presidente electo: “Me siento heredero, y siento que nuestro proyecto es heredero de una larga trayectoria histórica”

“Somos unidad. Somos esperanza. Somos más cuando estamos juntos. Seguimos!”. Con esas breves palabras, y una fotografía junto a su pareja, Irina Karamanos; Gabriel Boric manifestó sus primeras declaraciones a la ciudadanía a través de Twitter.

Un breve mensaje que sería solo el comienzo del discurso pronunciado en el acto de celebración, realizado en la Alameda a la altura de Santa Rosa, luego que Gabriel Boric(Apruebo Dignidad se impusiera a José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) por un 55% versus un 44% de las preferencias.

Una jornada de sufragio en la que destaca no solo que Boric es el Presidente electo más joven de la historia de Chile, si no también como el candidato con mayor cantidad de votos, y que estos fueron los comicios con mayor participación desde la instauración del voto voluntario.

“El compromiso de meses no se debe agotar en una elección, se debe ver en todos los años de gobierno, para que todos sostengamos el proceso de cambio que realizaremos paso a paso”, dijo a sus adherentes.

Enfatizando la importancia de lograr “acuerdos amplios”, haciendo guiños a los discursos de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin, y declarando que avanzarán en “cambios estructurales”, pero con “responsabilidad fiscal”, el diputado por Magallanes tomó la palabra en lo que fue su primer discurso como Mandatario electo.

“Chilenos y chilenas, gracias a ustedes y todas las personas que habitan Chile, quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos ven los ojos del Chile y el mundo, agradeciendo a todos los que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia”, comenzó Boric enfatizando la relevancia de ejercer el deber cívico, independiente si fue por él, su contrincante o nulo.

Las claves del primer discurso como Presidente electo

“Soy heredero”

Sin mencionar explícitamente los apoyos manifestados por exPresidentes, como Michelle Bachelet esta semana y Ricardo Lagos tras la primera vuelta, Boric se refirió a la juventud de su bloque político, e hizo gestos a la construcción de los gobiernos anteriores, lo que marcó uno de los puntos relevantes en esta elección: no forman parte de las coaliciones que históricamente gobernaron Chile.

“Sé que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los DDHH, la protección de las libertades. Ésta es mi familia grande, a la que me gustaría ver de nuevo reunida en esta etapa que ahora iniciamos”, dijo el parlamentario, ahora Presidente electo.

La importancia de los acuerdos

Otro punto fue el llamado del diálogo con todos los sectores dispuestos a ello: “Los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y que para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo.

En ese sentido, aseguró que será “el Presidente de todos los chilenos y chilenas” y reconoció que “los tiempos que vienen no serán fáciles. Deberemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo. Será difícil, no cabe duda, pero vamos a ir avanzando con pasos cortos, pero firmes, aprendiendo de nuestra historia”.

En más de una oportunidad, enfatizó en que “los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y que para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo”.

“Tendremos un Congreso equilibrado, lo que significa a su vez una invitación y una obligación de dialogar. Yo honestamente lo veo como una oportunidad para volver a encontrarnos, para unirnos en grandes gestas por el bienestar de nuestra patria, para lograr amplios y duraderos acuerdos que mejoren la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.

“Confío en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de mantener las diferencias en el marco de las ideas, poner siempre por delante el bien común y rechazar de manera clara y sin ambigüedades la violencia en política y en nuestra vida en sociedad. Sepan que en mí, encontrarán un presidente abierto a escuchar y a incorporar distintas visiones, siendo también receptivo a las críticas constructivas que nos ayuden a mejorar”, añadió respecto a la conformación de las cámaras.

Avanzar en transformaciones con responsabilidad fiscal

Por otro lado, otro de los pilares fue hacer hincapié en llevar adelante transformaciones profundas, pero destacando que se realicen con responsabilidad, en aras de un crecimiento económico del país.

“Hemos llegado hasta acá con un proyecto de gobierno que puede sintetizarse en pocas y simples palabras: avanzar con responsabilidad en los cambios que Chile viene demandando, sin dejar a nadie atrás. Esto significa crecer económicamente; convertir lo que algunos entienden como bienes de consumo en derechos sociales, garantizar una vida más tranquila y segura, profundizar las libertades de todos, y especialmente de todas: en nuestro gobierno las mujeres no retrocederán en los derechos y libertades que han logrado a la largo de la historia”, declaró Boric.

Otro de los ejes fue la expansión de derechos sociales, pero con responsabilidad fiscal: “En esta noche de triunfo repito el compromiso que hiciéramos durante toda la campaña: expandiremos los derechos sociales y lo haremos con responsabilidad fiscal, lo haremos cuidando nuestra macroeconomía. Lo haremos bien y aquello permitirá mejorar las pensiones y la salud sin que haya que retroceder en el futuro”.

Gestos a sus contendores, a Allende y Aylwin

En el marco de la necesidad de acuerdos, hizo un gesto a quienes compitieron con él en estos comicios. “Quiero agradecer a todos los candidatos que participaron de esta elección, porque finalmente la democracia la hacemos entre todos, y necesitamos de cada uno. A Yasna Provoste, Sebastián Sichel, Marco Enriquez Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artes y a José Antonio Kast. Sí, también a José Antonio Kast”.

Esta última locución fue interpretada como un guiño a al discurso del expresidente Patricio Aylwin, cuando asumió como Jefe de Estado en el retorno a la democracia, y en un recordado discurso en el Estadio Nacional, expresó la frase: “¡Sí señores, sí compatriotas, civiles o militares. Chile es uno solo!”.

Además, al término de su intervención, recordó explícitamente, es discurso del Allende tras el triunfo de la Unidad Popular en 1970. “Vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les pido que cuidemos este triunfo, que desde mañana tendremos mucho por trabajar para reencontrarnos, sanar heridas, y caminar hacia un futuro mejor”, dijo Boric.

La defensa del proceso constituyente

“Nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y, por supuesto y como ya lo hemos dicho acá, cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor”, comenzó Boric.

“Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división”, añadió sobre la Convención Constitucional.

Narcotráfico y rechazo a la violencia

En línea con el discurso con el que marcó la campaña de segunda vuelta, continuó con la relevancia de combatir el narcotráfico y la violencia.

“La emergencia en seguridad que estamos viviendo, hacer de los barrios lugares más seguros y libres de narcotráfico, poner la cultura en el lugar que merece y no como vagón de cola, dignificando a sus trabajadores, expandir el deporte, fomentar la ciencia, avanzar hacia una nueva relación con los pueblos originarios reconociendo su derecho a mirar el mundo desde otras perspectivas lingüísticas y culturales, y poner especial atención al cuidado del medio ambiente serán parte de nuestras tareas”, explicó.

Mujeres y diversidades sexuales

Boric dedicó un largo pasaje de su discursos a aspectos que cuestionó a José Antonio Kast durante la campaña.

“Gracias a las mujeres de la patria. Que se organizaron en todo Chile para defender los derechos que tanto les ha costado alcanzar. Desde el derecho a voto hasta el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Desde el derecho a la no discriminación por el tipo de familia que hayan decido formar hasta el reconocimiento por las tareas de cuidado que hoy realizan. Cuenten con nosotros. Ustedes serán protagonistas de nuestro gobierno”, expresó respecto a los derechos de las mujeres.

Mientras que sobre las disidencias sexuales, manifestó que “han sido largamente discriminadas y en esta campaña vieron amenazadas los pocos avances que han logrado. En nuestro gobierno la no discriminación y detener la violencia contra diversidades y mujeres junto a las organizaciones feministas será fundamental”.

Defensa de la democracia y respeto a los DD.HH.

Boric también insistió en que “desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Vamos a cuidar la democracia, cada día, todos los días”.

Y luego destacó que “el respeto a los derechos humanos, siempre y en todo lugar debe ser un compromiso inclaudicable y que nunca, por ningún motivo, un presidente le debe declarar la guerra a su propio pueblo. Verdad, justicia, reparación y no repetición”.

Finalmente, en sus palabras Gabriel Boric también destacó “al Servel por su impecable trabajo. Simboliza el Estado que necesitamos: eficaz, imparcial, justo. A los medios de comunicación nacionales y regionales, por llevar la información a los lugares más recónditos. La prensa libre es fundamento esencial de la democracia y ustedes su vehículo”.

Así mismo, abordó los problemas con el transporte público durante la jornada: “También, por supuesto a los miles de personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante se prive a la gente de ejercer su derecho a voto”.

La previa de las palabras como Presidente electo

Horas antes de que hablara el Presidente electo, su jefa de campaña, Izkia Siches, dijo: “Estamos felices y muy contentos, ha triunfado la esperanza en nuestro país y queremos transmitirles a todos los chilenos y chilenas el gran sentido de responsabilidad de lo que va a ser un gobierno de unidad y de construcción”.

“Hemos reconocido a este Chile diverso y amplio que sin duda Gabriel Boric logrará representar (...) Fue determinante tener una campaña mucho más ciudadana (...) recorrer las regiones que se han sentido postergadas. Han sido innumerables las figuras que se han sumado a este compromiso. Es un triunfo colectivo y estamos agradecidos a cada uno de los votantes que permitió que Gabriel Boric sea el próximo Presidente de Chile”, añadió la expresidenta del Colmed.

Por su parte, Giorgio Jackson, coordinador político de Boric, expresó: “La candidatura de José Antonio Kast hizo una llamada en la que reconoció el triunfo del presidente electo Gabriel Boric y me manifestó su intención de reconocer este resultado y también, según sus palabras, ponerse a disposición de dar señales que sean importantes para dejar la polarización que fue una campaña que acabamos de experimentar”.

“Se vendrán momentos de conversación en el que puedan ambos, más allá de reconocer los resultados, poder compartir algunas impresiones del proceso. Independiente de las diferencias, que exista un espíritu cívico que anime esa conversación”, concluyó al respecto.