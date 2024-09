Boric encabezará reunión con parlamentarios en Cerro Castillo para abordar temas de seguridad y migración

A las 20.00 de este martes está agendada una reunión entre el Ejecutivo y parlamentarios de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras en Cerro Castillo, en Valparaíso. El encuentro será liderado por el Presidente Gabriel Boric, quien estará acompañado de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del titular de la Segpres, Álvaro Elizalde.

La cita se concretará luego de una serie de reuniones que ha liderado la ministra Tohá desde el pasado domingo en materia de seguridad, a propósito también de los homicidios que han impactado las últimas semanas sobre todo a la Región Metropolitana.

Precisamente el pasado domingo, la titular de Interior lideró un encuentro donde asistió el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el director general de la PDI, Eduardo Cerna y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó.

Mientras que ayer lunes, la secretaria de Estado encabezó un almuerzo con la mayoría de los presidentes de los partidos oficialistas. En la instancia, la ministra les informó sobre los avances de la política nacional de seguridad implementada por el gobierno.

Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Reunión en Cerro Castillo

El encuentro de esta jornada se espera que esté enfocado en temas relacionados con la migración, además de la seguridad y la situación carcelaria del país.

La semana pasada, la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Gloria Naveillán, señaló a este medio que los parlamentarios buscan saber acerca de los avances en materia de seguridad, además, afirmó que estaban alistando propuestas para presentarle al Ejecutivo

Por su parte, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic -integrante de la Comisión de Seguridad- señaló que estas reuniones “son instancias en las que uno tiene que aportar, pero desde el marco del respeto”.

“Quiero recordarles que en una de las instancias que el Presidente Boric invitó a los parlamentarios el año pasado, el diputado (Miguel) Mellado de Renovación Nacional grabó la conversación (…) entonces a mí me parece que hay cosas que tienen un límite”, señaló la parlamentaria en conversación radio Agricultura.

Ayer, en tanto, la ministra Tohá explicó que “el objetivo de la reunión es conocer las medidas que el gobierno está tomando en materia migratoria, para eso se solicitó”.

“Ahora, a propósito de que ya vamos a reunirnos, nos han pedido que también tratemos otros temas, entre ellos el tema carcelario. Entonces se va a ampliar la reunión a otros temas, pero su corazón es el tema migratorio”, sostuvo.

La mayoría de los parlamentarios confirmó su asistencia, sin embargo, otros ya anunciaron que no irán, como el diputado y presidente Amarillos, Andrés Joaunnet, quien rechazó la invitación aludiendo a que no estaba dispuesto a ser parte de un “marketing electoral”.

Sobre las críticas, la ministra Tohá afirmó que la convocatoria fue solicitada por la “presidenta de la comisión que es de oposición. No es ningún show del gobierno, es una solicitud de la oposición. Entonces, no todo vale en política, por favor. O sea, si realmente hay una interpretación de que esto es algo que el gobierno hace de su propio interés, no sé para qué nos lo pide la oposición. Es una interpretación totalmente errada”, sostuvo.