Boric llega a Beijing para participar del Foro de la Franja y la Ruta, y alista bilateral con Xi Jinping

Este domingo, el Presidente Gabriel Boric voló hacia Beijing, con su delegación de seis ministros, para asistir al mismo evento en la ciudad asiática y participar del Foro de la Franja y la Ruta, en el que estarán presentes autoridades internacionales de alrededor de 130 países.

La segunda jornada de Boric en China comenzó temprano y estuvo marcada por la inauguración del Chile Week, feria para promover la importación de productos chilenos -como vino, arándanos, cerezas, mermelada y pisco- en el gigante asiático.

“Una de las cosas en que he puesto énfasis en esta visita en China es que nos interesa que nuestra relación con este gigante que tanta importancia tiene hoy en la configuración del nuevo mundo en el siglo XXI, no se limite solamente al intercambio comercial, no se limite solamente a lo económico, sino que también avancemos en mayor cooperación científica y tecnológica”, dijo el Mandatario, quien evitó responder preguntas en su primera declaración pública. Luego Boric paseó por los puestos de los empresarios chilenos y probó algunos productos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también se refirió a la gira durante la actividad y aseguró que entre los inversores chinos no hay incertidumbre por los procesos políticos en Chile. “Existe la impresión aquí en China de que Chile presenta un ambiente estable y resiliente desde el punto de vista de lo que pueden ser las inversiones en nuestro país”, comentó el canciller.

Después del encuentro, el Presidente, los ministros y los parlamentarios de la delegación visitaron el Centro Tecnológico de Innovación Agrícola y luego el Museo del Litio en Chengdú, ratificando el valor que le ha dado el Mandatario a la Estrategia Nacional de la materia prima. En el espacio, también hubo momentos de entretención: había pandas de peluche y todos, incluido el Mandatario, se llevaron uno de recuerdo.

Bilateral en Beijing

A las 18:26 de este domingo (horario de China) Boric y sus ministros aterrizaron en Beijing. Algunos aprovecharon de descansar y salir a comer, ya que la jornada del lunes será intensa.

A primera hora del lunes (alrededor de las 22 horas de este domingo en Chile), la delegación visitará la Gran Muralla China, y luego, la Ciudad Prohibida.

Durante el resto del día el Presidente se reunirá con diversas figuras del mundo privado y autoridades de ambos países, entre ellos, la empresa de inversión China Tsingshan Holding Group; el Consejo Empresarial Chile-China; y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji. Además, Boric participará de una ceremonia conmemorativa del pintor José Venturelli. La jornada cerrará con un encuentro llamado “Sabores de Chile”, en el marco de Chile Week.

Al día siguiente, Boric tendrá el que será el hito más importante de la gira: a las 9:40 de este martes (22:40 del lunes en Chile) se reunirá con Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo y firmará distintos acuerdos en materia de cooperación entre ambos países para potenciar la sociedad estratégica y comercial en diversas materias, por lo que contará con la firma del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, en temas como exportación de frutas; del ministro de Economía, Nicolás Grau, en protocolos de exportación de acuicultura; del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, en un memorándum de entendimiento sobre tierras antárticas.

El canciller abordó la reunión entre ambos mandatarios y no descartó que se vayan a tratar temas vinculados a las condenas de violaciones a los derechos humanos, aunque sí dijo que no será el foco de la conversación, ya que hay otras instancias para eso, bajándole el perfil al tema.

“El Presidente tiene un compromiso permanente con los derechos humanos, que por lo demás es una política permanente de Chile. Con nuestros amigos chinos hemos hablado de temas de derechos humanos, sobre todo los foros de carácter bilateral (…), todo esto, bajo el principio del respeto mutuo (…) No se descarta que en una conversación se mencionen en términos muy generales los principios en materia de derechos humanos, tanto de parte de China como de parte de Chile. No es un tema problemático en la relación entre los dos países”, respondió. Y, además, el ministro concordó con una antigua frase del expresidente Sebastián Piñera, en la que aseguró que “cada país tiene el sistema político que quiera darse”.

“Así como no nos pueden imponer a nosotros un sistema político determinado, nosotros tampoco tenemos la pretensión de imponer sistemas políticos o de propugnar regímenes políticos a otros países con los cuales tenemos relaciones y respetamos”, contestó Van Klaveren.