Boric: “Queremos cumplir todo lo que hemos manifestado, pero también hay que atenerse a la realidad que vayamos enfrentando”

Solo tres días restan para los comicios presidenciales que enfrentarán en segunda vuelta a Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano). La elección, programada para el 19 de diciembre entre las 8 y las 18 horas, debería tener una tendencia clara a eso de las 20 horas, según expresó el mismo presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle.

Este jueves es el último día en el que ambos candidatos y respectivos comandos pueden hacer campaña, por lo que será una jornada marcada por las actividades de cierre. De allí que se esperan actos musicales con la presencia de actores y actrices, banderazos y las últimas entrevistas, en diversos puntos y medios del país.

En conversación con TVN, iniciando el día de clausura de la campaña que ya lleva alrededor de siete meses desde las primarias, Gabriel Boric se refirió a las horas finales de su candidatura de cara al balotaje y las expectativas respecto a su programa de gobierno que pretende avanzar hacia “un Estado que cuide”.

“En campaña y todo este año, hemos hecho una manifestación de principios de hacia donde queremos avanzar y hacia dónde queremos llevar al país”, dijo Boric consultado respecto a cuánto de lo propuesto en el plan de gobierno de Apruebo Dignidad cree que podrán concretar realmente. “Nosotros queremos cumplir todo lo que hemos manifestado, pero también hay que atenerse a la realidad que vayamos enfrentando”, dijo en alusión a un Congreso con oposición y oficialismo más bien equiparados.

“En salud y pensiones necesitamos recaudar más, por lo que debemos hacer una reforma de pensiones, debemos convencer al Congreso de que los más ricos colaboren más, que las empresas mineras con royalty relativamente bajo deben tener nuevo royalty, que hay que terminar con exenciones y pagos de impuestos en otras partes (...) Paso a paso pero sin pausa. Nos hemos rodeado de los mejores asesores para poder llevar adelante estas propuestas en el Congreso”, dijo sobre algunos de los pilares de su programa de gobierno.

Consultado por las modificaciones tras la primera vuelta presidencial, y las críticas de quienes consideran que ha “cambiado” su discurso, el candidato Boric manifestó que algo que siempre lo ha caracterizado es la capacidad de “sentarse a conversar con quienes piensan distinto”.

“No tengo problema en sentarme a conversar con derecha, izquierda, independientes... no podemos seguir esperando, tenemos una responsabilidad moral que espero cada parlamentario electo la sienta sobre sus hombros. No podemos seguir enfrascados en peleas entre nosotros, más con nuestros privilegios que a la gente les molestan. La gente espera de nosotros, no es fácil, la cosas no se cambian de la noche a la mañana. La gente sabe que vamos a enfrentar momentos complejos, pero vamos hacia adelante, les doy esa garantía”, afirmó Boric.

“Los analistas son muy agoreros y llaman siempre al pesimismo, es parte de su rol. Yo soy pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad, y hay que lograr ese equilibrio para poder poner lo mejor de lo nuestro para avanzar, sabiendo que vamos a enfrentar dificultades. No creo que uno tenga que amarrarse de manos. Muchas veces en política se renuncia a las convicciones antes de intentarlo, nosotros lo vamos a intentar, creo que Chile está preparado para los cambios y para un Estado que cuide”, añadió.

“Si uno no puede gobernarse a sí mismo, difícilmente puede gobernar el país. Cambié mi apariencia, pero no he cambiado mi esencia. No hemos cambiado nuestro programa, incorporamos buenas ideas de Yasna Provoste y de Marco Enríquez-Ominami, así como de los asesores, también escuchamos a la gente y le dimos más énfasis a la seguridad”, dijo sobre los ajustes el plan de gobernanza en esta segunda vuelta.

“Ya sea gobernar la casa o gobernar el país, se trata de prioridad. Desde ahí sabemos que las prioridades de la gente son salud - reducir las listas de espera-, gestión y seguridad, y el proceso constituyente que corre por un carril paralelo. Un gobierno debe hacer muchas cosas, pero debe priorizar”, dijo sobre las primeros puntos a tratar en un eventual gobierno suyo.

Sobre la relación con los gremios y organizaciones sociales, desde los estudiantes a los camioneros, Boric plantea que no pretende hacer un intercambio de votos por favores futuros. “He conversado mucho con las diferentes organizaciones sociales y he plateando no tener una relación transaccional. No voy a ir a los gremios, la CUT o Confech a pedir el voto y a cambio dar otra cosa”.

“(...) Presenté el proyecto país, vamos paso a paso. Cuando tengamos diferencias, conversemos. Respetaré su autonomía y les hace sentido, no quieren un gobierno que los compre con migajas, si no que les diga derechamente qué posibilidades hay, y eso lo vamos a conversar permanentemente. No podemos hacer reformas sin considerar a todos, no se puede hacer reforma de salud sin los médicos, o reforma de educación sin los miembros de la comunidad educativa”, explicó el diputado por Magallanes.

La reunión con Bachelet

Solo minutos después, esta vez en conversación Mega, el candidato del pacto entre FA-PC, se refirió a la reunión que sostuvo con la exPresidenta Michelle Bachelet a comienzos de esta semana. “Conversar de igual a igual con la Presidenta y poder aprender de toda su experiencia, para mí es un privilegio que le agradezco muchísimo. Y creo que es legítimo tener críticas respecto del pasado, pero críticas constructivas para tratar de construir un futuro mejor”.

“Para nosotros es tremendamente importante aprender de las experiencias del pasado, porque un país no se construye de la noche a la mañana. Y en ese sentido, tanto la lectura de la historia como las conversas con quienes nos antecedieron, y aprender de sus aciertos y errores, es tremendamente importante para el desafío que tenemos que enfrentar”, analizó el candidato.

“Respecto de Michelle Bachelet, creo que fue una pionera en su primer gobierno en instalar la paridad pese a toda la resistencia que generó en las élites del mundo político en su primer gabinete. Y creo que ahí sentó un precedente del cual nosotros no vamos a retroceder. Creo que también fue tremendamente importante el compromiso con la Ley de Inclusión, de entender la educación como un derecho y no como un negocio. (...) Hay muchas cosas que valorar de los gobierno de Michelle Bachelet”, dijo Boric mencionando algunos ejemplos, a su juicio, destacables de la exMandataria.

“Yo no soy bacheletista ni fanático de una u otra persona... No idolatro personas y espero que tampoco nadie me idolatre a mí. Porque a las personas, y esto es algo que la misma Presidenta me decía, hay que verlas en su humanidad, y la humanidad tiene luces y sombras”, agregó el parlamentario.

“Vamos a seguir conversado. Además esta no es la primera conversación que teníamos, habíamos hablado largo anteriormente también y quedamos de seguir conversando para seguir aprendiendo de esa experiencia. Y algo que me dijo y me queda muy marcado es ‘Rodéate de los más preparados, pero nunca dejes que te digan a todo que sí’... En la crítica constructiva siempre hay algo que aprender. Y cuando uno trata de ver de buena fe las recomendaciones y consejos que dan, y no ponerse siempre a la defensiva, creo que hay mucho crecimiento”, concluyó sobre su encuentro con quien actualmente se desempeña como Alta Comisionada de DD.HH. en la ONU.