Boric se reúne este jueves con Biden en el marco de la Cumbre de las Américas

Faltaban solo unos minutos para que se iniciara la ceremonia inaugural de la Cumbre de Las Américas -que se realiza en el Microsoft Theatre, en Los Ángeles, California- cuando el Presidente Gabriel Boric coincidió este miércoles con su par de Estados Unidos, Joe Biden.

El encuentro entre ambos -luego del cual se tomaron una foto- ocurrió un día antes de la reunión bilateral que finalmente sostendrán la tarde de este jueves, en el marco del foro multilateral. Una cita que estará marcada por temas como migraciones, control de armas, la crisis climática e inversiones. Y que ocurre en medio de los llamados que ha hecho Chile al país norteamericano para que no se excluyera del evento a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Si bien el frenteamplista ha sido crítico de esa decisión y ha pedido una instancia sin vetos, precisamente para resolver la situación de derechos humanos en diversas zonas de la región, el Presidente Boric decidió no restarse del foro, a diferencia de lo que hicieron otros mandatarios, por ejemplo, Andrés Manuel López-Obrador de México.

Pese a eso, en la previa del encuentro multilateral el jefe de Estado no se guardó sus cuestionamientos. El lunes en Canadá, tras reunirse con el primer ministro Justin Trudeau, Boric aseguró que en la Cumbre defenderá el respeto irrestricto de los derechos humanos, pero calificó como un error la decisión de no invitar a ciertos países de la región asegurando que aquello solo refuerza sus posiciones.

Al participar de la reunión ministerial del Grupo de Implementación de la Cumbre de Las Américas, la canciller chilena Antonia Urrejola reiteró ayer que este es el espacio para que entre todos -y sin exclusiones- se resuelvan desafíos tan relevantes como el respeto a los valores democráticos.

”Hemos aprovechado este espacio para reconocer y subrayar la relevancia del multilateralismo como una fórmula y un espacio para abordar los retos comunes y conversar las diferencias entre todos los estados del hemisferio. Hemos insistido: todos los estados del hemisferio sin exclusiones de ninguna naturaleza. Creemos que es, precisamente, este espacio, el más adecuado para discutir, por ejemplo, el tema de los principios sobre la Carta Democrática Interamericana con todos los estados”, dijo la ministra tras la actividad, destacando otros temas como migración, igualdad de género y crisis climática. Pese a que estaba previsto en la agenda de Urrejola que se reuniera con el Grupo Internacional de Contacto, integrado por países de la región y Europa y que busca resolver la crisis de Venezuela, según confirmó la propia canciller, el encuentro nunca se realizó.

Por su parte, ayer el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, defendió la decisión de su país y advirtió que Venezuela, Nicaragua y Cuba han estado presentes en la cumbre y que él mismo había sostenido reuniones con la sociedad civil y activistas opositores de dichos países.

Horas después e iniciado oficialmente el evento, el Presidente Biden entregó unas palabras a los líderes de la región. “Es un honor ser su anfitrión en la novena Cumbre de Las Américas. Este es un momento en el que necesitamos más colaboración, propósitos comunes e ideas transformadoras. La democracia es una marca de nuestra región, la Carta Interamericana Democrática (...) capturó un compromiso único con la democracia como región”, sostuvo.

El líder norteamericano recalcó que “nuestra obligación es promover y defender la democracia. Y en momentos en que alrededor del mundo la democracia está en peligro, unámonos de nuevo y renovemos nuestra convicción”, agregando que “no siempre estamos de acuerdo en todo, pero nuestras democracias, trabajamos en nuestros desacuerdos con mutuo respeto y diálogo. En esta Cumbre tenemos una oportunidad para reunirnos todos alrededor de ideas audaces y acciones ambiciosas para demostrarle a nuestra gente el increíble poder de la democracia”.

En su discurso, el que fue sucedido por presentaciones en vivo que rescataron la cultura de los países de la región, la máxima autoridad de Estados Unidos reforzó uno de los intereses que tiene dicho país respecto de las conclusiones del foro multilateral: una solución conjunta a la crisis migratoria en que se compartan las responsabilidades entre los diversos países.

“El viernes vamos a firmar una declaración de Los Ángeles. Un piso mínimo para tener acuerdo en migración con responsabilidades compartidas a lo largo del hemisferio. La declaración representa un acuerdo para tener una solución regional que dé estabilidad e incremente las oportunidades para una migración segura en contra del tráfico humano”, confirmó.

El tema también es relevante para Boric y se espera que ese sea uno de los asuntos que se tomen la bilateral entre ambos este jueves. De hecho, Chile ya ha realizado comentarios a la declaración que prepara el país liderado por Biden.

La vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, en tanto, aseguró en la inauguración del evento que “los desafíos que enfrenta nuestra región en en los años venideros son enormes: crisis climática, inseguridad alimentaria, inequidades económicas, corrupción y violencia de género. Cuando pienso en estos desafíos sé que van a requerir coaliciones nuevas e innovadoras. Por eso es que con el Presidente Biden vemos esta semana como una oportunidad para comenzar nuevas iniciativas, para emplazar nuevas conversaciones y para construir nuevos aliados”.

Este jueves, además, está previsto que Boric sostenga bilaterales con Alberto Fernández (Argentina) y Guillermo Lasso (Ecuador). El viernes, en tanto, el Mandatario expondrá en el pleno de líderes del foro, discurso en que ha venido trabajando hace días.

Al cierre de esta edición, Urrejola acompañaba al Mandatario en el foro inaugural de la Cumbre de Las Américas, para luego reunirse con miembros de la oposición nicaragüense.

“Chile está inmerso en un proceso de cambios”

Durante la mañana de ayer, además, el Mandatario participó del “Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises”, en el marco del IV CEO Summit of the Americas, en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles. Tal como lo hizo el martes con grandes empresarios, el Presidente Boric reiteró que Chile es un lugar seguro para invertir.

“Sin embargo, estoy consciente también de que tenemos problemas. No quiero venir acá a venderles una imagen de una suerte de edén perdido. En Chile tenemos convulsiones políticas -como saben-, pero, como les contaba, decidimos resolverla con más democracia y respeto a nuestras instituciones”, matizó.

Luego, alrededor de las 11.30 de la mañana, el frenteamplista se trasladó a un conversatorio de la Universidad de California, el que fue moderado por el académico Sebastián Edwards, quien le dedicó un poema al Mandatario. “Chile está inmerso en un proceso de cambios y transformaciones y como Presidente que viene de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil, que viene de la protesta social de las calles, entiendo que el cambio y la transformación institucional es justamente para cuidar también lo mejor de nuestras tradiciones”, dijo el frenteamplista.

“Hay una élite que es muy reacia a cualquier tipo de transformación y lo que yo quiero destacar de nuestro país es que en medio de la crisis política y social más severa que hemos tenido, por lo menos, en los últimos 30 años (...), nosotros elegimos más democracia y eso como chileno para mí es tremendamente valorable”, agregó.