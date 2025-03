Boric se une a manifestación de adherentes en La Moneda y defiende gestión del gobierno en seguridad

Alrededor de las 10.00 horas de este domingo, adherentes del Presidente Gabriel Boric se reunieron en la Plaza de la Constitución.

La convocatoria fue realizada por el Colectivo Unidos con Boric y tuvo por objeto respaldar al gobierno en su último año en el poder. Según cifras preliminares de Carabineros, 600 personas aproximadamente se congregaron a las afueras de La Moneda.

Cerca del mediodía, de hecho, el Mandatario subió a la tarima que estaba dispuesta afuera de Palacio y dio un improvisado discurso de 10 minutos. “Hay un norte que tenemos en común que es garantizar el derecho de nuestro pueblo a una vida segura, a una vida tranquila. Quienes utilizan el miedo, quienes atentan contra su propio pueblo, quienes disparan a mansalva en las poblaciones son enemigos del pueblo porque están atentando contra la tranquilidad de su propia gente”, dijo Boric, según recogió 24 Horas.

“No nos tiembla la mano. Y por eso, como gobierno, no solamente hemos aprobado la mayor cantidad de leyes en materia de seguridad para fortalecer las instituciones, sino que no vamos a cejar hasta que todos los chilenos y chilenas puedan tener una vida tranquila, critiquen lo que critiquen”

La presidenta del Frente Amplio, partido al que pertenece el Mandatario, destacó la manifestación: “Nos vamos con el corazón repleto de esperanza. Esta es una convocatoria ciudadana, que es convocada por varas mujeres que son independientes y por lo tanto, es muy expresivo también de todo el proceso que se ha vivido”, sostuvo Constanza Martínez.

La dirigente, además, elogió los proyectos impulsados y aprobados por el Ejecutivo, como la reforma de pensiones, el copago cero, la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos y el Sistema Nacional de Cuidados.

Sobre los compromisos pendientes en el último año de gobierno, aseveró que “falta poder avanzar en CAE, para que el endeudamiento no sea la forma de poder estudiar y también en un futuro gobierno donde se puedan seguir profundizando esas transformaciones”.