Boric y exministros viajan a Uruguay para participar en foro de izquierda

En Montevideo, Uruguay, estará el expresidente Gabriel Boric desde este jueves hasta el domingo , según solicitó en su permiso a la Cámara de Diputados para salir del país. Su misión principal en allí es participar de la tercera edición del Congreso Panamericano, que eligió como sede la capital charrúa luego de experiencias previas en Ciudad de México y Bogotá.

Boric es considerado por el propio evento como uno de los principales “referentes” del evento que reunirá a otros liderazgos de izquierda y centroizquierda del país, como la exvicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky; el secretario de Presidencia de dicho país, Alejandro “Pacha” Sánchez; la parlamentaria estadounidense Pramila Jayapal; el senador brasileño Humberto Costa y el exgobernador de Buenos Aires Axel Kicillof.

A ellos se suman exministros del gobierno de Boric que también asistirán y que han sido promocionados por los organizadores del encuentro, como el extitular de la Segpres, Giorgio Jackson; de Trabajo, Jeannette Jara, y de la Segegob, Camila Vallejo.

Todos contarán con su agenda en el hito del Congreso Panamericano que comenzará sus actividades este viernes en el Teatro Solís, bajo el nombre de “Esto es América”.

Previo a eso, el expresidente participará este jueves en la tarde del lanzamiento de la revista Nueva Sociedad, junto a Pablo Stefanoni y la senadora frenteamplista Constanza Moreira. En el evento van a reflexionar “sobre el futuro de las fuerzas progresistas en el mundo”, según comunicó la oficina del exmandatario.

En el evento central, la agenda de Boric contempla participar de la apertura oficial del evento en el Palacio Legislativo de Uruguay, donde también participará el presidente del país, Yamandú Orsi. Junto a eso, ya en el Teatro Solís, acudirá a un encuentro público con oradores, delegados, ministros y legisladores de otros 15 países.

Esta es la quinta ciudad en la que Boric tiene actividades políticas luego de dejar el poder el pasado 11 de marzo. Previamente, el exmandatario ya estuvo en Barcelona, España; en Gales, y en Londres, en el Reino Unido.

Tras su paso por Uruguay, el expresidente alistará sus maletas para viajar el 26 de agosto a Alemania. Allí, participará del Berliner Festspiele, que se organizará en Berlín, la capital.

Por otro lado, los exministros de Boric también tendrán su propia agenda. De ellos, Jara incluso dará una entrevista con medios locales.

En otras ocasiones la entidad ya ha congregado a otras figuras del gobierno pasado. Por ejemplo, la exministro y otrora jefa del Segundo Piso Aisén Etcheverry participó hace unas semanas de un encuentro donde habló sobre regulación de la inteligencia artificial.

Otra figura política chilena que tendrá un rol es Tomás Leighton, de Rumbo Colectivo, entidad que forma parte de la organización del evento.

El propio Leighton, de hecho, va a moderar una mesa de relaciones internacionales, con conclusiones que se debatieron hace unas semanas atrás en otro encuentro internacional.

La comitiva chilena también estará integrada por parlamentarios como los senadores Vlado Mirosevic, Karol Cariola y el diputado Gonzalo Winter.