“A uno le gustaría ver una posición más proactiva”: Ignacio Briones critica al Colegio de Profesores en polémica por retorno a clases presenciales

Fue lo primero que le preguntaron al candidato presidencial de Evopoli, Ignacio Briones esta mañana en radio Universo. La discusión sobre el posible regreso a clases presenciales se ha tomado la agenda luego de que el Ministerio de Educación impulsara la idea comenzar con el retorno en marzo, mientras el Colegio de Profesores y algunos alcaldes del país se impulsan por abril.

Así, el ex ministro de Hacienda señaló que “estoy convencido que como país hay que hacer todos los esfuerzos para asegurar el retorno a clases, eso no implica volver a rajatabla como si nada hubiera pasado, regresar con los resguardos del caso, mirando como lo han hecho otros países”.

Briones afirmó que esto sería un paso adelante en recuperar la vida anterior al coronavirus. “Tiene que ver con la cotidaneidad de nuestra vida, la posibilidad de trabajar, de recuperar las prácticas cotidianas que teníamos antes de la pandemia, es una preocupación medular, central”.

Para el economista, las clases telemáticas han exacerbado las diferencias entre los sectores más favorecidos y aquellos más vulnerables. “Lo que más me duele es que en el país hay una brecha de desigualdad y muchas veces la fuente de esa desigualdad está en la escuela…y esas diferencias se excacerban con esto”, aseguró.

“Mi hija tiene la posibilidad de tener clases telemáticas, porque tenemos computador en la casa...pero un chico o una chica de familia vulnerable no tienen la conectividad digital, no tiene computador, no tiene la atención de sus padres, por lo tanto esa brecha de desigualdad solo se incrementa, y eso es moralmente inaceptable”, sostuvo.

En ese sentido, el exministro de Hacienda fue crítico con la posición del Colegio de Profesores que plantea que el retorno debe ser en fase 4 y mientras las condiciones sanitarias lo ameriten.

“No comparto esa mirada. Coincido en lo que ha planteado la UNESCO, uno no puede pretender que las escuelas sean el lugar más seguro, tener riesgo cero es imposible. Pero tenemos perspectivas más auspiciosas por la vacuna”, dijo Briones.

Por este motivo, el ex secretario de Estado pidió que el gremio tenga otra disposición. “Lo que no corresponde es poner tantos problemas en una cuestión tan sustantiva. A uno le gustaría ver una posición más proactiva, haciendo proposiciones más que solo exigencias”.

“Todos quienes somos padres sabemos que la clase telemática no reemplaza la clase presencial...es un complemento, una ayuda a la que tienen acceso los sectores que tienen mayores posibilidades”, dijo Briones.