Briones asegura que “en materia del 10% no me voy a retractar” pues “siempre dije de frente con argumentos que esto nos parecía una mala idea”

A dos días de dejar el gabinete para asumir una precandidatura a La Moneda, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que “en materia del 10% no me voy a retractar” pues “siempre dije de frente con argumentos que esto nos parecía una mala idea”.

“En materia del 10% no me voy a retractar de los hechos. Siempre dije de frente con argumentos que esto nos parecía una mala idea no porque uno juzgara el uso de los dineros, pero sí advertir que el uso de este dinero genera efectos que nos afectan a todos, que son las pensiones”, expresó Briones en la radio ADN.

“Hablar con honestidad es lo que vale, reconocer errores es hablar con honestidad. El tema del retiro del 10% tiene varias patas, pero es una excusa plantearlo como la alternativa que estaba disponible, eso no es correcto”, complementó.

Respecto de su precandidatura presidencial como abanderado de Evópoli, Briones aseveró que “mi convicción es profunda y las ganas, el convencimiento, vienen de la necesidad de aportar con ideas. De verdad estamos en un punto de inflexión donde tenemos que hacernos cargo de la pandemia, y también de las cicatrices que va a dejar la pandemia y de esas cicatrices que venían desde antes del estallido social”.

“Yo me siento un candidato de las ideas, creo profundamente en las ideas, a las políticas públicas, quiero desplegar esas ideas. Tiene que haber reformismo acá, lo peor que nos puede pasar es caer en la tentación de los vendedores de humo”, cerró.