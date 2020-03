Cadem: aprobación a Piñera sube por tercera semana consecutiva en medio de crisis por coronavirus y llega al 21%

La aprobación al Presidente Sebastián Piñera subió por tercera semana consecutiva según el sondeo semanal Plaza Pública realizado por Cadem.

Así, el Mandatario alcanzó el 21%, tres puntos porcentuales más que la semana anterior y su mayor índice de aprobación desde el estallido social.

La desaprobación de Piñera, disminuyó tres puntos a un 68%, mientras que un 6% de los encuestados no aprueba ni desaprueba su gestión y un 5% no sabe o no responde.

El gabinete tuvo una leve alza en su aprobación de un 18% a 19% y bajó de un 74% a un 73% su desaprobación.

Preocupación por el coronavirus

Esta semana, aumentó también la preocupación ante la posibilidad de contagiarse con el Covid-19, que pasó en la opción "mucho o bastante" de un 60% a un 68%, mientras que la respuesta "poco o nada" bajó de un 23% a un 18%.

Sobre la medida de cuarentena, el 69% ve como la mejor opción la de declarar un confinamiento obligatorio para todo el país por 15 días; un 15% piensa que este tipo de medida tiene que ser solo en las comunas con mayor tasa de contagio y un 15% piensa que se deben mantener las cuarentenas voluntarias estableciendo cordones sanitarios a las comunas más afectadas.

En este contexto, 75% cree que seguirán aumentando los contagiados como en España e Italia y un 72% que subirá significativamente la cantidad de fallecidos.