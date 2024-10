Camila Musante, jefa de bancada Ind.-PPD, y nuevo aniversario del estallido social: “Vemos que a veces el Frente Amplio continúa dando batallas que no sé si llegan a algún puerto”

La diputada Camila Musante es independiente y representa al distrito 14 -Peñaflor, Melipilla, Buin, Talagante, entre otras comunas-. Integra la bancada del PPD y a fines de septiembre le tocó asumir la jefatura de la instancia.

Suele ser parte de los parlamentarios oficialistas que recurrentemente critican al Ejecutivo. Esta vez, eso sí, defendió la gestión de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). También cuestiona la acusación constitucional en su contra y aborda cómo debería comportarse el oficialismo en el nuevo aniversario del estallido social.

¿Cuánto cree que afecta la acusación constitucional a la ministra Tohá?

La ministra Tohá fue interpelada en su ocasión, creo que salió fortalecida porque no tenía mucho asidero, hicieron un poco el ridículo en esos momentos los diputados de la bancada de RN, de nuevo. Creo que ahora va a ocurrir lo mismo, va a quedar fortalecido el liderazgo de la ministra Tohá. La opinión pública va a castigar mucho a los diputados de oposición que no pongan por delante el bienestar del país con un trabajo concreto que cambie la realidad de la gente.

¿Le gusta Carolina Tohá como carta presidencial?

Estamos en un periodo donde este gobierno tiene que cerrar de buena manera, en el sentido que queda poco tiempo. Hay que tener resultados concretos, en pensiones por ejemplo. Ese es un cierre que tiene que generarse antes de estar tan metido en la presidencial. ¿Sabes lo que me pasa cuando se empiezan a preguntar por los nombres de las cartas presidenciales? Falta tanto tiempo. Nuestra política no puede estar tan vacía para que este sea el único tema que ponemos sobre la mesa. ¿Por qué no estamos hablando cómo vamos a bajar la cuenta de la luz, de cómo sacamos las medidas reglamentarias para mejorar las pensiones o en materia de seguridad? Todavía el espacio yo creo que está abierto, pero también nosotros tenemos que hacernos cargo de ocuparnos de cada uno de nuestros trabajos y no estar incentivando también esta discusión presidencial de día a día.

¿Pero la ve viable como candidata presidencial?

Es que te insisto que creo que igual esto tiene que ver con los tiempos en los que estamos dando esta discusión. Tenemos el último presupuesto ejecutable del gobierno que todavía no ocurre. ¿Por qué tendríamos que estar en este escenario adelantándonos tanto? Mira lo que pasó en el segundo proceso constitucional. Transformaron eso en una primaria de la derecha y resultó de la peor manera, con una muy mala evaluación ciudadana.

¿De todas maneras debería haber una primaria entre el oficialismo y la DC para definir un candidato presidencial único?

Sí, claro, debiesen existir primarias.

¿Qué rol debería asumir el Socialismo Democrático en el quinto aniversario del estallido social?

Un rol de transformación, pero en un sentido no identitario ni simbólico, sino real. Estoy convencida de que nosotros tenemos que ser capaces de dar respuesta a las necesidades más urgentes y eso se tiene que traducir en una mejor calidad de vida ahora. Chile también está un poco cansado de esta política de trincheras. Los simbolismos y los discursos para la galería ya se han agotado como una forma de representar verdaderamente a la ciudadanía. La gente espera respuestas reales, soluciones reales a sus problemas reales y en eso creo que el Socialismo Democrático debe asumir un rol clave.

¿Y cree que el Frente Amplio ha sacado lecciones sobre este tema?

No lo sé, porque la verdad es que vemos que a veces el Frente Amplio continúa dando batallas que no sé si llegan a algún puerto. Vemos que en algunas materias no tienen iniciativas. Muchas veces se quedan atrapados en discusiones que solamente terminan en un video con muchas reproducciones. Pero, ¿dónde está finalmente esa lucha por cambiar y transformar la vida de la gente? Más allá de eso, lo que corresponde es que hagamos el cambio. Tenemos que hacer el cambio de chip; si no lo hacemos, se nos va a venir una arremetida de descontento muy grande.

¿A qué se refiere?

No sé si vuelva a ocurrir un estallido de la manera en la que lo vivimos hace cinco años atrás, pero de alguna u otra forma los chilenos van a mostrar que están muy molestos con la clase política. Nosotros ocupamos cargos y espacios para resolver los problemas cotidianos de la gente y cuando eso no es así, cuando ese ejercicio se vuelve inútil, finalmente lo que ocurre es que hay una olla de presión que va a estallar de alguna manera, estoy absolutamente convencida. Entonces, tenemos que tomar lecciones, pero por sobre todas las cosas tenemos que romper con este círculo donde estamos como un poco atrapados en una forma inútil de hacer política donde solamente vale el que pega más fuerte, el que grita más, el que da más, el que puja, como una subasta. Pero a nadie ya le importa o cada vez hay menos valor a los acuerdos que son los que realmente permitan que lleguemos a una ley, a un reglamento, a un presupuesto que tiene un impacto real y concreto.

¿Qué demandas del estallido siguen vigentes?

Avanzar en materia de pensiones es prioritario, se escuchó mucho en esa época, fue una de las consignas quizás más fuertes, lo mismo con la educación pública. Pero hay también una agenda en contra de los abusos que sigue muy vigente.

¿Y cómo relaciona esto con lo que estamos viviendo actualmente?

Vivimos un estallido social hace cinco años atrás, ahora vivimos un estallido de casos de corrupción judicial. Y en eso tampoco hemos generado grandes cambios. Podemos construir las narrativas, los retratos que queramos, pero la realidad cruda y dura es que en todo este ámbito, en todas estas materias no se ha avanzado, esa es la realidad.