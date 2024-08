Canciller explica por qué gobierno de Boric no reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

A eso de las 15.25 de este martes, el canciller Alberto van Klaveren comenzó su exposición en la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sobre las implicancias y consecuencias relativas al proceso eleccionario desarrollado en Venezuela el pasado domingo 28 de julio.

En su intervención inicial, el secretario de Estado dio cuenta de cómo se llevaron a cabo los comicios en el país vecino y reforzó la postura adoptaba por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y destacó que el Jefe de Estado fue uno de los primeros mandatarios en manifestar dudas respecto a los resultados y pedir transparencia al régimen de Nicolás Maduro, que se proclamó ganador con un 51,2% de los votos por sobre Edmundo González Urrutia.

Más adelante, tras las palabras del embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, que fue expulsado junto a toda la delegación diplomática nacional, el canciller Van Klaveren respondió las preguntas de los diputados que integran la comisión.

El ministro encargado de las relaciones internacionales fue inquirido -ente otros por Raúl Soto (PPD) y Stephan Schubert (Partido Republicano)- para explicar las razones por las que Chile no ha reconocido a González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

“Nosotros creemos que es muy importante distinguir entre lo que es el proceso electoral y también la condición de un presidente electo. Hasta ahora, contrariamente a lo que se ha afirmado a veces en los medios de comunicación, los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González Urrutia, son muy pocos”, partió diciendo.

En ese sentido, sostuvo que “la mayoría de los países ha optado por no reconocer ningún presidente electo, ni al presidente Maduro, por cierto, y tampoco al candidato González Urrutia” y detalló que “es la posición de Estados Unidos, es la posición de la Unión Europea, y por cierto, es la posición de los tres países que están ejerciendo funciones de mediación (Brasil, Colombia y México)”.

6 AGOSTO 2024 EL EMBAJADOR DE CHILE EN VENEZUELA, JAIME GAZMURI Y EL CANCILLER ALBERTO VAN KLAVEREN, EN COMISION DE RELACIONES EXTERIORES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE

“Pero también es la posición de algunos otros países que han sostenido que efectivamente el Edmundo González ganó la elección, pero que no están en condiciones de ungirlo como presidente electo porque no les corresponde”, explicó, y luego agregó que el caso de Uruguay ha sido muy claro en esa materia, “señalando justamente eso, que el proceso de ungir a un candidato como presidente electo le corresponde al país respectivo y no a otro país”.

El titular de Relaciones Exteriores dijo que la administración de Boric “tiende a apoyar esa posición”.

Y luego agregó: “Quiero decir que tampoco nosotros hemos estado en contacto con la oposición venezolana. Y tampoco ha habido una solicitud de reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Por eso mantenemos esa posición”.

Posibilidad de fraude “es muy alta”

Respecto de la probabilidad de que haya fraude en el proceso eleccionario venezolano, señaló: “Creemos que obviamente es muy alta. Eso no lo negamos y estamos dispuestos a sostener eso. Pero de eso no hay que concluir necesariamente que podamos reconocer al Edmundo González más allá de sus cualidades”.

“Y más allá del probable resultado de la elección como presidente electo, y justamente en ese contexto, creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia del presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela”, expresó.

En cuanto al proceso de mediación, destacó que “cualquier ejercicio de negociación implica no solamente el acuerdo de la oposición, sino que también algún tipo de trato con el gobierno. Y eso es lo que esperamos que esté sucediendo en estos momentos”.

El canciller, por otra parte, explicó que en el país vecino “el periodo de transición entre un presidente y otro es de seis meses en Venezuela. En consecuencia, si es que se contempla la institucionalidad venezolana, el presidente Nicolás Maduro seguirá en el poder seis meses más, incluso si es que se reconociera el triunfo justamente de Edmundo González”.