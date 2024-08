Canciller venezolano responde cuestionamiento de Boric en que acusó “fraude” electoral: “Se coloca a la derecha de Milei”

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, respondió a las declaraciones de este miércoles del Presidente Gabriel Boric sobre la falta de legitimidad de los resultados de las elecciones en el país vecino.

A través de su cuenta de la red social X, el encargado de las relaciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro sostuvo que la administración actual de Chile es pinochetista y golpista.

“El Sr.@GabrielBoric se coloca a la derecha de Milei y del Departamento de Estado de los EEUU, se le cayó definitivamente la máscara, queda al desnudo su gobierno pinochetista y golpista”, acusó.

Desde La Moneda, en esta jornada el Mandatario señaló a la prensa: “En política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude”.

“Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y, además, iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición”, expresó.

Y luego agregó: “Quiero ser claro. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela”.