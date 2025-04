Candidata Jara no descarta que militares ayuden a policías para combatir la delincuencia en la RM

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, afirmó la mañana de este lunes que en su eventual gobierno no va a “tener complejo en asumir” la ayuda de las Fuerzas Armadas a las policías en el combate a la crisis de seguridad que afecta a la Región Metropolitana.

En conversación con Radio Universo, la exministra del Trabajo fue consultada sobre la solicitud de varias autoridades de establecer estado de excepción constitucional en la RM.

Frente a la pregunta, respondió: “No creo que lo que defina la necesidad de una medida excepcional que suspende derechos fundamentales de la Constitución y autoriza la presencia de militares en las calles deba resolverse en función de que ciertos actores políticos lo soliciten, por más que su inquietud pueda ser muy legítima. Tiene que resolverse en función de la necesidad y de la efectividad que esta medida tiene”.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

En esa línea, agregó: “Por eso, si en el caso de la Región Metropolitana, por ejemplo, existe una situación donde hay una inseguridad cierto latente, lo primero que hay que hacer es tomar medidas en torno al fortalecimiento de las policías y por eso creo que es importante extender la carrera de Carabineros y de investigaciones con el incentivo económico adecuado (...) y por otro lado fortalecer la inteligencia policial”.

“Creo que se han dictado muchas leyes en este gobierno y ahora viene la necesidad de poner el foco en la gestión de las policías”, continuó.