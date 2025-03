“Carente de toda empatía e impropio de un jefe de Estado”: bancada RN envía dura carta a Boric por reunión con Tool en medio de incendios

Esta jornada, se conoció que el Presidente Gabriel Boric participó la noche del lunes de un asado donde estuvieron presentes miembros de Tool, una banda de rock estadounidense por la que el mandatario ya había expresado su fanatismo con anterioridad.

Esto, luego de que los músicos californianos cerraran el domingo 23 el último día del festival Lollapalooza Chile, realizado en el Parque Bicentenario de Cerrillos y a la espera del concierto que ofrecerán este martes en el Movistar Arena.

Según conoció La Tercera, el mandatario llegó este lunes desde Punta Arenas y sostuvo el encuentro -concertado para que el jefe de Estado conociera a los músicos- en una residencia santiaguina perteneciente a un destacado productor de conciertos de la capital, parte de la compañía Lotus, organizadores de Lollapalooza.

Sin embargo, la cita causó indignación en parlamentarios opositores, quienes calificaron de “irresponsable” y “falto de empatía” al Presidente Boric por participar de un evento de esta naturaleza en momentos en que la zona sur del país es afectada por una serie de incendios forestales que dejan cientos de damnificados y miles de hectáreas de vegetación arrasadas.

Mediante una carta dirigida al mandatario, desde la bancada de Renovación Nacional (RN) manifestaron su “profunda indignación por lo que a todas luces nos parece un comportamiento carente de toda empatía y ciertamente impropio de un jefe de Estado”.

“Mientras en la Región del Biobío se encuentra vigente una alerta roja por incendios forestales, en la Región de Ñuble una alerta roja comunal (correspondiente a la comuna de Trehuaco) y en La Araucanía se mantiene la alerta amarilla regional y tres alertas rojas comunales (correspondientes a las comunas de Padre Las Casas, Gorbea y Traiguén) producto de voraces incendios forestales, quien por mandato constitucional tiene a su cargo la seguridad publica interior y el resguardo de la población, concretaba un encuentro con la banda de rock Tool en casa de un productor”.

Los diputados de RN destacaron que “la emergencia, que ha derivado en una serie de casas destruidas y de personas damnificadas, demandó la participación de brigadistas y voluntarios que arriesgan su vida por apagar los aun 13 incendios activos. Siniestros que según la página de Senapred, actualizada a las 18.15 horas del martes 25, han arrasado con 19.282 hectáreas, 13.626 solo en La Araucanía”.

“Sin embargo, el dolor de las familias y el riesgo que corren los voluntarios que enfrentan las llamas parecen no sensibilizar a S.E., que en una actitud de nula empatía decide disfrutar de un asado y oficiar de fan”, agregaron los parlamentarios.

Asimismo, destacaron que a su indignación se suma la renuncia -sin versión oficial y en medio de la emergencia- del recién asumido director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en La Araucanía, Alejandro Pliscoff.

Finalizan el comunicado señalando que en nombre de los habitantes de las zonas afectadas y de las víctimas de las llamas “queremos representar una vez más nuestra molestia y pesar por lo que estimamos un comportamiento incomprensible de quien, en vez de monitorear el desastre o apersonarse en las zonas afectadas, prefiere disfrutar de un asado en compañía de una banda de rock”.

“Irresponsabilidad absoluta”

Los parlamentarios Diego Schalper (RN) y Henry Leal (UDI) emitieron críticas contra el mandatario.

En este marco, el diputado de RN Diego Schalper criticó desde el Congreso la decisión del mandatario de reunirse con la banda californiana, situación que calificó de “extremadamente grave”.

“No los dejaremos solos. Esa fue la expresión que usó el Presidente Boric, ya hace bastante rato, acá en la Región de Valparaíso, cuando hubo un incendio extremadamente grave. Repitió la misma frase cuando se trataba de la gente de la Araucanía. Y no sabemos si antes o después se permitió ir a comerse un asado con una banda extranjera de un festival de música”, sostuvo el parlamentario.

Tras esto, cuestionó: “¿En qué planeta, Presidente? ¿En qué planeta, mientras hay gente sufriendo en la Macrozona Sur, usted se siente con la posibilidad de estar en algo distinto a estar en La Moneda monitoreando lo que está pasando con gente que está sufriendo? Qué nivel de indolencia y de sinvergüenzura implica una decisión como esa”, afirmó.

Concluyó emplazando al mandatario: “Presidente Boric, lo que ha hecho es extremadamente grave y lo que ha trascendido es extremadamente grave, porque da cuenta que su nivel de indolencia ha superado todo nivel tolerable. Y, por lo tanto, nosotros como Chile Vamos lo emplazamos a que tome las riendas del gobierno y se dé cuenta que sus actividades tienen que dar cuenta de sus discursos”, destacó.

Por su parte, el diputado UDI Henry Leal, representante del Distrito 23 de la Región de la Araucanía, manifestó su molestia como representante de parte del territorio afectado por las llamas.

“Estamos molestos, estamos indignados con el Presidente Boric. Creo que él vive en un mundo paralelo, distinto. Mientras se han quemado más de 30 mil hectáreas en La Araucanía, se ha quemado un liceo en Traiguén, se han quemado viviendas, 300 personas albergadas sin casa, animales muertos, el Presidente se va de farra, se va a un asado con un grupo que a él le gusta, a compartir un asado mientras La Araucanía se está quemando”, destacó.

“Uno espera de un jefe de Estado, como mínimo, que esté conduciendo las riendas,’cómo ayudamos a las víctimas de La Araucanía’, pero él prefiere irse de fiesta, irse a un asado. Esa es una irresponsabilidad absoluta que no estamos disponibles para tolerar. Presidente, usted es el jefe de Estado, usted tiene que proteger a sus chilenos. Entonces la verdad es que es increíble, ya el Presidente creo que está en un mundo distinto, no está en la realidad, y eso no lo podemos seguir tolerando”, cerró Leal.