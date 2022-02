Carlos Montes y posible fin del Senado tras acuerdo en la CC: “Que se transforme en un Consejo Territorial que no tenga facultades legislativas genera vacío y la necesidad de profundizar en esa discusión”

La propuesta de la Comisión de Sistema Político del órgano redactor no fue bien recibida por parte de personeros del Partido Socialista, conglomerado del actual senador y futuro ministro de Vivienda, quien también se refirió al acuerdo. “A mí el modelo que está saliendo hasta el momento me parece muy incompleto, muy insuficiente, que no asegura los equilibrios necesarios en el poder en la sociedad chilena”, señaló el parlamentario tras su reunión con el titular de la cartera, Felipe Ward.